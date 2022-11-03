"Милан" стал последним участником плей-офф Лиги чемпионов

В заключительном туре группового этапа итальянский клуб разгромил со счетом 4:0 "Зальцбург"

ТАСС, 3 ноября. Итальянский "Милан" со счетом 4:0 обыграл австрийский "Зальцбург" в домашнем матче шестого, заключительного тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов и впервые с сезона-2013/14 сыграет в плей-офф турнира.

Забитыми мячами отметились Оливье Жиру (14-я и 57-я минуты), Раде Крунич (46) и Жуниор Мессиас (90+1).

В другом матче группы Е английский "Челси" со счетом 2:1 обыграл хорватское "Динамо" из Загреба. "Челси" занял первое место в группе с 13 набранными очками, далее расположились "Милан" (10 очков), "Зальцбург" (6) и "Динамо" (4).

"Милан" стал последним участником 1/8 финала Лиги чемпионов. В других группах первые места заняли английские "Манчестер Сити" и "Тоттенхэм", итальянский "Наполи", португальский "Порту", германская "Бавария", испанский "Реал" и португальская "Бенфика". Вторыми стали итальянский "Интер", английский "Ливерпуль", бельгийский "Брюгге", германские "Айнтрахт", "Боруссия" из Дортмунда, "Лейпциг" и французский ПСЖ.

Плей-офф Лиги чемпионов стартует 14 февраля, жеребьевка 1/8 финала пройдет 7 ноября. На этой стадии команды, занявшие первые места в группах, сыграют с клубами, занявшими вторые места. Команды из одной страны не могут встретиться друг с другом.

Финал Лиги чемпионов состоится 10 июня в Стамбуле. 2 мая Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил российские клубы от участия в еврокубках в сезоне-2022/23 из-за ситуации на Украине.