Футболист Головин прокомментировал выход "Монако" в плей-офф Лиги Европы

В четверг команда обыграла сербскую "Црвену Звезду" со счетом 4:1

МОСКВА, 4 ноября. /Корр. ТАСС Роман Шлуинский/. Российского полузащитника футбольного клуба "Монако" Александра Головина не удивила игра соперников по групповому этапу Лиги Европы, квартет получился достаточно ровным, борьба в нем длилась до последнего тура. Об этом Головин рассказал ТАСС в пятницу.

3 ноября "Монако" дома победил "Црвену Звезду" со счетом 4:1 в матче шестого тура группового этапа Лиги Европы. "Монако" вышел в плей-офф за право сыграть в 1/8 финала турнира. Головин провел на поле 85 минут, россиянин получил оценку 7,6 балла за игру, уступив по этому показателю только одноклубникам Крепину Диатта (7,8) и Кевину Фолланду (9,3), который забил три гола.

"Всегда приятно решить задачу, выйти в следующий раунд, - сказал Головин. - В заключительном матче в группе нас устраивала только победа, и мы ее уверенно добились. Поэтому в целом от группового турнира, конечно, позитивные эмоции. Какой соперник больше всего удивил во время группового этапа? Не было такого, чтобы кто-то сильно удивил".

"Как и говорил после жеребьевки, у нас получилась достаточно ровная группа, до последнего тура была борьба, много хороших, интересных матчей. У каждого соперника был свой стиль. Какая задача у "Монако" в Лиге Европы? Задача у нас всегда одна - победа в каждом матче", - добавил Головин.

Плей-офф Лиги Европы начнется 16 февраля. Финал Лиги Европы пройдет в Будапеште 31 мая.