Фигуристка Титова объяснила волнением ошибки на этапе Гран-при России в Казани

В пятницу подопечная Евгения Плющенко стала победительницей третьего этапа юниорского Гран-при России

КАЗАНЬ, 4 ноября. /ТАСС/. Российская фигуристка Софья Титова переволновалась перед произвольной программой на этапе Гран-при России в Казани, из-за чего допустила несколько ошибок. Об этом она рассказала журналистам в пятницу.

В пятницу Титова выиграла этап Гран-при России в Казани среди юниорок. Фигуристка упала с тройного акселя и четверного сальхова.

"Ультра-си" не получились, считаю, переволновалась, тяжело пока. Но я соберусь и сделаю их. Наверное, немного переволновалась последней катать, тяжеловато, все-таки "ультра-си", на них собираться надо. Евгений Викторович [Плющенко] говорил ошибки, но пока секрет, какие именно", - сказала Титова.

"Да, программу переделала, мне на тренировках так было удобнее прыгать, катала чисто с этим контентом. Победа уже второстепенна, мне главное - сделать свой максимум", - добавила она.

Титовой 13 лет. Она тренируется в академии "Ангелы Плющенко" под руководством двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.