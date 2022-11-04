Плющенко рассказал, как учит своих учеников бороться со стартовым волнением

В пятницу ученицы двукратного олимпийского чемпиона выступили на этапе юниорского Гран-при России в Казани

КАЗАНЬ, 4 ноября. /ТАСС/. Опыт поможет подопечным двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко справиться со стартовым волнением, пока им надо сосредоточиться на получении удовольствия от выступлений и учиться убавлять силу напряжения перед стартами. Такое мнение Плющенко высказал журналистам в пятницу.

В пятницу ученица Плющенко Софья Титова выиграла этап юниорского Гран-при России в Казани, Мария Мазур стала седьмой, Кира Трофимова - восьмой.

"Маша Мазур, например, она нравится судьям, ее хорошо оценивают, и мне кажется, у нее будет неплохое будущее, но она немножко нервничает. Она владеет четверным тулупом, сальховом, но сейчас невозможно включить тот же сальхов, потому что нет уверенности. На тренировках она все делает блестяще, девочка очень трудолюбивая, но во время соревнований есть потери".

"Для них я называю эти соревнования, не в обиду им, соревнованиями местного значения. Я им говорю: "У вас вся жизнь еще впереди, катайтесь в свое удовольствие, надо радоваться". Я не любил в детстве соревноваться. Все нервничают, до единого, а если говорят, что не нервничают, это полная ерунда", - подчеркнул Плющенко.

Двукратный олимпийский чемпион отметил, что все профессиональные спортсмены сталкиваются с предстартовым волнением. "Адреналин никуда не деть, с ним можно побороться, подубавить напряжение. Федор Емельяненко нервничал, и Агасси, и Кафельников, и Плющенко, и Мишин, будучи тренером, нервничал. Но надо справляться. А как? Это опыт. У меня была единая подготовка выхода со льда в раздевалку, в определенное место. Взял коньки, переоделся, посидел, но на это нужно время", - подытожил Плющенко.