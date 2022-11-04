Футболистки ЦСКА победили "Зенит" и выиграли Кубок России

На матче был установлен рекорд посещаемости для российского женского футбола, игру посетило 18 702 зрителя

ТАСС, 4 ноября. Футболистки московского ЦСКА со счетом 2:1 обыграли петербургский "Зенит" в финальном матче Winline - Кубка России по футболу. Встреча прошла в пятницу в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене".

Забитыми мячами в составе ЦСКА отметились Татьяна Петрова (36-я минута) и Габриэль Онгене (45). У "Зенита" отличилась Ксения Цыбутович (47).

На матче присутствовало 18 702 зрителя, что является рекордным показателем для женского футбола в России.

ЦСКА во второй раз выиграл Кубок России, ранее футболистки московской команды выиграли трофей в 2017 году. "Зенит" во второй раз подряд сыграл в финале Кубка России, в прошлом году петербургская команда уступила в решающем матче московскому "Локомотиву" со счетом 0:1.

Кубок России среди женских команд проводится с 1992 года. Самыми титулованными командами турнира являются воронежская "Энергия" и пермская "Звезда-2005" (по семь побед).