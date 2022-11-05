Победитель "Дакара" Карякин для содержания команды будет вынужден продать гоночную машину

Ранее гонщик сообщил, что не выступит на ралли-марафоне "Дакар" 2023 года

МОСКВА, 5 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Победитель ралли-марафона "Дакар" 2017 года россиянин Сергей Карякин для сохранения команды будет вынужден продать одну из гоночных машин, поскольку из-за отсутствия международных соревнований у него нет заказчиков. Об этом Карякин сообщил ТАСС в субботу.

5 ноября Карякин сообщил, что не выступит на предстоящем ралли-марафоне "Дакар", который пройдет с 31 декабря по 15 января в Саудовской Аравии.

"Сейчас еще такая проблема: так как нет соревнований, нет заказчиков. И, чтобы выплатить зарплату команде, которую я так упорно и тщательно собирал, придется продать одну из гоночных машин. Чтобы как-то продержаться до следующего сезона", - сказал Карякин.

1 марта Международная автомобильная федерация (FIA) разрешила российским и белорусским гонщикам выступать в соревнованиях только под нейтральным флагом и при условии подписания особого документа, в котором прописаны ряд ограничений для пилотов. 28 сентября стало известно, что российская команда "Камаз-мастер" отказалась подписывать документ FIA для участия в ралли-марафоне "Дакар". 14 октября Карякин рассказал ТАСС, что написал письмо президенту FIA Мохаммеду бин Сулайему с просьбой отменить требование к российским пилотам осудить специальную военную операцию на Украине.

Карякину 31 год, он является победителем "Дакара" 2017 года в зачете квадроциклов. В 2020 году он стал вторым, выступая на багги.