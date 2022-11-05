Фигуристы Морозова и Нарижный считают, что исправили ошибки на этапе Гран-при в Казани

Дуэт лидирует после исполнения ритм-танца на третьем этапе Грани-при России

КАЗАНЬ, 5 ноября. /ТАСС/. Аннабель Морозова и Дэвид Нарижный, выступающие в танцах на льду, считают, что в ритм-танце на этапе Гран-при России в Казани им удалось исправить ошибки, допущенные на первом этапе в Москве. Об этом фигуристы рассказали журналистам в субботу.

Морозова и Нарижный лидируют после исполнения ритм-танца, набрав 81,50 балла. Дуэты выступят с произвольным танцем 6 ноября.

"Сейчас, наверное, уже получше было - успели побольше поработать, исправить ошибки после первого этапа. Я всегда говорю: нужно сначала посмотреть, обсудить, и будет все понятно", - сказал Нарижный.

Фигурист, который раньше выступал с в дуэте с Елизаветой Шанаевой, рассказал о конкуренции с бывшей партнершей. "Я не судья, все тренируются на результат, все стараются, - отметил Нарижный. - Мы после расставания нашей пары еще ни разу не перемигнулись глазами. У нас [с Морозовой] шикарное взаимопонимание, все отлично".

Шанаева в дуэте с Павлом Дроздом получили за ритм-танец 79,14 балла и занимают второе место.

Морозовой 21 год, ранее она выступала с Андреем Багиным, вместе с которым заняла пятое место на Гран-при США и четвертое - на чемпионате России. Нарижному 23 года, с бывшей партнершей Шанаевой он стал бронзовым призером юниорского чемпионата мира 2020 года и занял третье место в финале серии Гран-при сезона-2019/20. В октябре Морозова и Нарижный выиграли первый этап Гран-при России в Москве, эти соревнования стали для них первыми в новом сочетании.