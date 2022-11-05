Фигуристы Морозова и Нарижный лидируют после ритм-танца на этапе Гран-при России в Казани

Вторыми идут Елизавета Шанаева и Павел Дрозд, третьими - Елизавета Пасечник и Максим Некрасов

КАЗАНЬ, 5 ноября. /ТАСС/. Аннабель Морозова и Дэвид Нарижный занимают первое место после исполнения ритм-танца на третьем этапе серии Гран-при России по фигурному катанию в Казани. Прокаты прошли в субботу.

Морозова и Нарижный набрали 81,50 балла. Вторыми идут Елизавета Шанаева и Павел Дрозд (79,14 балла), третьими - Елизавета Пасечник и Максим Некрасов (75,33).

Победитель этапа определится в воскресенье после исполнения произвольных танцев.

Морозовой 21 год, ранее она выступала с Андреем Багиным, вместе с которым заняла пятое место на Гран-при США и четвертое - на чемпионате России. Нарижному 23 года, в дуэте с Шанаевой он стал бронзовым призером юниорского чемпионата мира 2020 года и занял третье место в финале серии Гран-при сезона-2019/20. Морозова и Нарижный выступают в дуэте с нынешнего сезона.