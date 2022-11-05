Абаскаль назвал второй тайм матча с "Сочи" худшим за время работы в "Спартаке"

Красно-белые на выезде сыграли вничью с "Сочи" со счетом 1:1

СОЧИ, 5 ноября. /ТАСС/. Игра во втором тайме в исполнении футболистов московского "Спартака" в матче 16-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Сочи" стала худшей за время работы Гильермо Абаскаля на посту главного тренера красно-белых. Об этом Абаскаль рассказал на пресс-конференции в субботу.

5 ноября "Спартак" на выезде сыграл вничью с "Сочи" со счетом 1:1.

"Не обойтись без самокритики, - сказал Абаскаль. - [Первые] 45 минут были отличные, но дальше мы не смогли развить. Тем не менее мы заработали очко на сложном поле. Вторые 45 минут игры - это худшие мои 45 минут в "Спартаке".

"Спартак" занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка в 16 матчах. В следующем туре красно-белые в гостях сыграют с московским "Локомотивом" 12 ноября.