Фигуристка Яметова объяснила, почему участвует во втором этапе Гран-при России подряд

После короткой программы спортсменка занимает второе место на этапе Гран-при России в Казани

КАЗАНЬ, 5 ноября. /ТАСС/. Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) попросила Веронику Яметову выступить на втором этапе Гран-при России подряд из-за снятий с соревнований Дарьи Усачевой и Софьи Муравьевой. Об этом Яметова рассказала журналистам в субботу.

Яметова занимает второй место после короткой программы на третьем этапе Гран-при России в Казани. На втором этапе Гран-при России, который прошел в Сочи, Яметова стала четвертой.

"Прокат мне понравился, после неудачного проката в Сочи короткой программы я работала над каскадом и сделала его сегодня, мне кажется, что хорошо сделала. Лутц - тулуп я и в прошлом году прыгала, но в Сочи не задалось, а тут хорошо прыгнула. Тут я случайно оказалась - с этого этапа девочки снялись из-за травм, нам позвонили и попросили приехать, вот мы здесь",- сказала Яметова.

"Два этапа подряд это даже легко - втягиваешься. После Сочи ощутила внимание, мне очень приятно, спасибо всем, что поддерживают. Что дальше - я пока сказать не могу. У нас в Свердловской области есть свои соревнования, там я буду участвовать. На турнир по прыжкам поехала бы, в чьей команде - не знаю, кто выберет", - добавила фигуристка.

В понедельник генеральный директор ФФККР Александр Коган сообщил ТАСС, что Муравьева и Усачева перераспределены на другие этапы Гран-при России из-за проблем со здоровьем.