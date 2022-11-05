Фигурист Мозалев заявил, что чувствовал себя на этапе Гран-при в Казани как дома

В субботу Мозалев выиграл короткую программу на этапе Гран-при России в Казани

КАЗАНЬ, 5 ноября. /ТАСС/. Фигурист Андрей Мозалев отлично чувствовал поддержку болельщиков на этапе Гран-при России в Казани, как на домашнем льду в Санкт-Петербурге. Об этом он рассказал в субботу журналистам.

5 ноября Мозалев выиграл короткую программу на этапе Гран-при России в Казани, набрав 98,21 балла.

"Тулуп не очень сделал, все было не прямо отлично, но хорошо, поторопился на тулупе, поэтому в тройку выехал. Стены домашние, не было ощущения, что на выездных соревнованиях. В принципе, оценками доволен, второй четверной в тройку же, поэтому доволен", - сказал Мозалев.

Мозалев рассказал, как проводит свой досуг. "С помощью Александра Галлямова выбираюсь чаще на футбол, не только дом-каток-дом. Не видел, что "Зенит" сегодня проиграл ("Ахмату" со счетом 1:2 - прим. ТАСС), наверное, я вместо них за Петербург сегодня", - сказал Мозалев.

Победитель этапа определится в воскресенье после исполнения произвольных программ.