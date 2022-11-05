Президент "Ахмата" Айдамиров заявил, что в команде довольны победой над "Зенитом"

В субботу "Ахмат" на выезде со счетом 2:1 переиграл "Зенит", нанеся сине-бело-голубым первое поражение в сезоне

ТАСС, 5 ноября. Петербургский футбольный клуб "Зенит" является хорошим раздражителем для всех команд в чемпионате России, и в грозненском "Ахмате" довольны победой над сине-бело-голубыми. Такое мнение газете "Спорт-Экспресс" в субботу высказал президент "Ахмата" Ахмед Айдамиров.

5 ноября "Ахмат" на выезде со счетом 2:1 переиграл "Зенит" в матче 16-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). "Зенит" потерпел первое поражение в нынешнем сезоне чемпионата России.

"Зенит" - хороший раздражитель, на него все настраиваются, все хотят обыграть. У нас это получилось, ребята старались, все молодцы. Мы довольны", - сказал Айдамиров.

"Зенит" продолжает возглавлять турнирную таблицу РПЛ с 39 очками. "Ахмат" поднялся на пятое место, набрав 26 очков. В следующем туре "Зенит" на выезде сыграет с московским "Торпедо" 12 ноября, "Ахмат" днем ранее проведет гостевую встречу против "Пари Нижний Новгород".