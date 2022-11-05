Родной лед и море Стичей. Валиева выиграла короткую программу на этапе Гран-при в Казани

Второе место заняла Вероника Яметова, третьей стала Ксения Синицына

КАЗАНЬ, 5 ноября. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка Пекина в командном турнире фигуристка Камила Валиева лидирует после исполнения короткой программы на третьем этапе российской серии Гран-при в Казани. Соревнования под названием "Идель" стартовали во Дворце спорта, где Валиева каталась еще маленькой девочкой.

Валиева набрала за свою короткую программу под музыку из фильма "Интерстеллар" 83,30 балла. 16-летняя фигуристка сделала двойной аксель, тройной флип, а также каскад из тройного лутца и тройного тулупа. После выступления спортсменка отметила, что каскад у нее получился "интересный", что заставило ее тренеров - с ней на казанском льду находятся Этери Тутберидзе и Даниил Глейхенгауз - понервничать. "Но я его спасла. Обычная ошибка", - уточнила спортсменка.

Казанская публика забросала любимицу очередной порцией игрушек - на этот раз вместе с уже традиционными голубыми сердцами на лед вылетели многочисленные Стичи (персонаж из мультфильма "Лило и Стич"). "У меня самые хорошие болельщики, постоянно придумывают что-то новое - были груши, кролики, панды, теперь Стичи", - отметила Валиева. Болельщики оказались не только креативными, но и терпеливыми - чтобы увидеть выступления Валиевой и других известных российских, а также белорусских спортсменов, которые выступают в Казани вне конкурса, им пришлось выстоять длинную очередь на вход.

Второй после короткой программы идет дебютантка Гран-при 15-летняя представительница Свердловской области Вероника Яметова с двойным акселем, каскадом из тройного лутца и тройного тулупа, а также тройным флипом (75,90 балла). Спортсменка призналась после выступления, что на этот этап попала случайно, поскольку на турнир не смогли приехать две ведущие спортсменки, Софья Муравьева и Дарья Усачева, но для нее это хорошо, так как это позволило ей втянуться в процесс. После турнира Яметова планирует выступление в Свердловской области, а также хотела бы принять участие в новом прыжковом турнире, который пройдет 4 декабря в Санкт-Петербурге.

Третье место занимает москвичка Ксения Синицына с таким же контентом, что и у Яметовой (70,54). Еще некоторое время назад спортсменка думала, продолжать ей карьеру или нет, даже помышляла о переходе в парное катание, но благодаря поддержке болельщиков нашла в себе настрой продолжать. "Поняла, что лучше одиночного [катания] нет", - призналась Синицына, добавив, что работает над четверным прыжком.

"Не отлично, но хорошо"

В соревнованиях мужчин промежуточное лидерство удерживает Андрей Мозалев, исполнивший в прокате каскад из четверного сальхова и тройного тулупа, тройной аксель, а также четверной тулуп, получив за выступление 98,21 балла. К тулупу, в котором фигурист допустил степ-аут, у него есть претензии: "Тулуп не очень сделал, все было не прямо отлично, но хорошо".

Вторым идет Дмитрий Алиев - 87,96 балла. Фигурист начал выступление с хорошего четверного сальхова, продолжил каскадом из четверного и тройного тулупов, но выезд со второго прыжка оказался неудачным, в довесок Алиев упал с тройного акселя. "Не все получилось, ожидания от старта сбили, - отметил расстроенный Алиев. - На тренировке чувствовал тяжесть, какое-то предболезненное состояние. Прилетели в четыре утра, возможно, сбил режим - плохо спал".

Третье место перед произвольной программой занимает Иван Попов (85,90), исполнивший в короткой четверной тулуп, тройной аксель и каскад из тройного лутца и тройного тулупа.

В соревнованиях спортивных пар безусловными фаворитами были серебряные призеры Олимпийских игр в Пекине Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Однако их победу в короткой программе вряд ли можно назвать легкой - вице-чемпионы Игр выиграли у Ясмины Кадыровой и Валерия Колесова, первый год выступающих вместе, меньше балла - 78,80 против 77,93. У Тарасовой не задался выезд с тройного тулупа, приземление с которого получилось на две ноги, кроме того, судьи усмотрели на прыжке недокрут. Впечатление от проката у спортсменов остались смазанными.

Кадырова и Колесов же включили в короткую программу редкий для пар параллельный тройной риттбергер. Третьими в короткой программе стали Юлия Артемьева и Алексей Брюханов (76,51).

Личные счеты и здоровая конкуренция

В танцах на льду основная интрига развернулась между дуэтами, где выступают бывшие партнеры - Елизавета Шанаева и Девид Нарижный. С этого года Шанаева выступает в дуэте с Павлом Дроздом, а Нарижный - с Аннабель Морозовой.

Морозова и Нарижный приехали на Гран-при в статусе победителей первого этапа серии в Москве. Ритм-танец фигуристы выиграли с 81,50 балла, Шанаева и Дрозд получили от судей 79,14 балла, на третьей строчке расположились Елизавета Пасечник и Максим Некрасов (75,33).

На расспросы журналистов о конкуренции с бывшей партнершей Нарижный ответил: "Я не судья, все тренируются на результат, все стараются. Мы после расставания еще ни разу не перемигнулись глазами". Шанаева отметила, что у нее есть личные счеты с бывшим партнером, пообещав постараться отыграть отставание в произвольном танце.

Александр Жулин, тренер Шанаевой и Дрозда, доволен сложившимся противостоянием: "Была одна прекрасная пара, стало две. Между собой разберутся".

Произвольную программу фигуристы представят 6 ноября.