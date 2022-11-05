В "Пари НН" считают, что футболист Агапов будет стабильно вызываться в сборную России

Защитник попал а в расширенный состав сборной России на товарищеские матчи с командами Таджикистана и Узбекистана

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Генеральный директор "Пари Нижний Новгород" Равиль Измайлов надеется, что защитник команды Илья Агапов в будущем станет полноценным и стабильным игроком сборной России по футболу. Об этом он рассказал журналистам в субботу.

В субботу "Пари НН" победил московский ЦСКА со счетом 1:0 в гостевом матче Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).

"Хороший результат, могу отметить самоотверженность ребят, молодцы. Каждый из них бился и боролся, нам очень важны эти три очка, было важно прервать неудачную серию. Хочу отметить наших болельщиков, пусть их было немного, но было слышно, они сыграли роль в победе. Что касается [главного тренера Михаила] Галактионова, то сейчас он наш тренер, у нас с ним контракт, он тренирует команду", - сказал Измайлов.

Также он прокомментировал попадание защитника клуба Ильи Агапова в расширенный состав сборной России на товарищеские матчи с командами Таджикистана (17 ноября) и Узбекистана (20 ноября). "Конечно, мы его поздравляли, считаю, что выбор заслуженный, отчасти, наверное, некий аванс со стороны тренерского штаба сборной России. Илья - молодой разумный парень, очень уверенный в себе, он понимает, что этот аванс нужно еще доказать. В дальнейшем, я уверен, это будет полноценный стабильный игрок сборной России", - отметил генеральный директор нижегородского клуба.

"Для клуба это приятно, конечно, значит, мы правильно работаем. Молодой игрок, которого мы взяли из ФНЛ (Футбольной национальной лиги - прим. ТАСС), доказал себя", - добавил Измайлов.

Агапову 21 год, ранее он выступал за нижнекамский "Нефтехимик" и московский "Спартак-2". В разное время он вызывался в юношескую и молодежную сборные России.