Первое поражение "Зенита", "Спартак" и ЦСКА потеряли очки. Итоги игрового дня в РПЛ

"Зенит" проиграл "Ахмату, ЦСКА - клубу "Пари Нижний Новгород", "Спартак" сыграл вничью с "Сочи"

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Программа 16-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) продолжилась в субботу четырьмя матчами. В этот день московский "Спартак" сыграл вничью с "Сочи", петербургский "Зенит" проиграл грозненскому "Ахмату", воронежский "Факел" сыграл вничью с "Краснодаром", ЦСКА уступил "Пари Нижний Новгород".

В заключительном матче дня ЦСКА на своем поле проиграл "Пари НН" со счетом 0:1. Единственный мяч в составе гостей на 67-й минуте забил Виктор Александров. На третьей добавленной ко второму тайму минуте отличился нападающий "Пари НН" Момо Янсане, но гол после просмотра видеоповтора был отменен, так как в начале атаки рукой сыграл форвард нижегородской команды Тимур Сулейманов. Для армейцев это поражение стало первым на домашней арене в текущем сезоне РПЛ, до этого команда одержала пять побед и дважды сыграла вничью.

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов назвал игру своих подопечных в матче с "Пари НН" "коллективным безумием". "Первый тайм вышел совсем блеклым, старались, но не хватало того, о чем мы говорили - что соперник будет отстаивать каждую частичку поля, бить, прессинговать, - сказал Федотов, комментарий которого приводит пресс-служба клуба. - Но не достучались - я бы даже назвал все это коллективным безумием. Появилось какое-то сумасшедшее перевозбуждение. Есть о чем подумать, что проанализировать".

"Пари Нижний Новгород" прервал серию из шести матчей без побед в РПЛ (пять поражений и одна ничья). Генеральный директор нижегородского клуба Равиль Измайлов отметил самоотверженность игроков в игре с ЦСКА. "Каждый из них бился и боролся, нам очень важны эти три очка, было важно прервать неудачную серию, - сказал Измайлов журналистам. - Хочу отметить наших болельщиков, пусть их было немного, но было слышно, они сыграли свою роль в победе".

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков в 16 матчах. "Пари НН" с 16 очками располагается на 12-й позиции. В следующем туре армейцы 13 ноября в гостях сыграют с московским "Динамо", нижегородская команда 11 ноября дома встретится с "Ахматом".

Осечка "Спартака" в Сочи

В первом матче дня "Спартак" на выезде сыграл вничью с "Сочи" со счетом 1:1. В составе московской команды отличился нидерландский полузащитник Квинси Промес (7-я минута), для футболиста этот гол стал 13-м в текущем сезоне чемпионата России, он продолжает лидировать в списке лучших бомбардиров турнира. Далее с 11 мячами идут нападающий "Зенита" Малком и форвард "Оренбурга" Владимир Сычевой. У "Сочи" отличился Кирилл Заика (45). "Спартак" продолжил неудачную гостевую серию в матчах с "Сочи", до этого красно-белые трижды уступили, не забив при этом ни одного мяча.

Главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль отметил, что второй тайм в матче с "Сочи" стал для команды худшим за время его работы в клубе. "[Первые] 45 минут были отличные, но дальше мы не смогли развить. Тем не менее мы заработали очко на сложном поле. Вторые 45 минут игры - это худшие мои 45 минут в "Спартаке", - сказал Абаскаль журналистам. При этом главный тренер красно-белых считает ничью положительным результатом для "Спартака".

Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко высказал мнение, что арбитр Артем Чистяков ошибочно не показал вторую желтую карточку нападающему "Спартака" Александру Соболеву. На 25-й минуте Соболев, уже имевший предупреждение, локтем ударил полузащитника "Сочи" Артура Юсупова. "По крайней мере, мы должны были выигрывать, играли во втором тайме лучше, - сказал Рубашко ТАСС. - Моменты были, к победе были более близки. Считаю, что потеряли очки".

Ранее Рубашко сообщил ТАСС, что старший тренер "Сочи" Вадим Гаранин не будет находиться на скамейке запасных во время матча со "Спартаком" из-за недомогания. Полузащитник "Сочи" Жоаозиньо сообщил газете "Спорт-экспресс", что у Гаранина не было конфликтов с командой. Однако футболист не смог объяснить отсутствие специалиста на скамейке запасных.

"Спартак" продлил беспроигрышную серию во всех турнирах до 10 матчей (восемь побед и две ничьих). В последний раз московская команда потерпела поражение 11 сентября в игре РПЛ против "Ростова" (2:4).

"Спартак" занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка. "Сочи" с 22 очками располагается на девятой позиции. В следующем туре красно-белые 12 ноября в гостях сыграют с московским "Локомотивом", "Сочи" днем позже на выезде встретится с подмосковными "Химками".

Первое поражение "Зенита" в РПЛ

Также в субботу "Зенит" дома уступил "Ахмату" со счетом 1:2, в составе победителей голы забили Евгений Харин (1-я минута) и Мохамед Конате (8), у "Зенита" отличился Андрей Мостовой (65). Петербургская команда потерпела первое поражение в текущем сезоне РПЛ, до этого сине-бело-голубые одержали 12 побед и трижды сыграли вничью. "Зенит" проиграл в РПЛ впервые с 21 мая, тогда петербуржцы уступили "Нижнему Новгороду" со счетом 0:1. "Зенит" проиграл на своем поле впервые с 17 февраля, тогда команда потерпела поражение от испанского "Бетиса" в матче 1/16 финала Лиги Европы (2:3). Предыдущее домашнее поражение "Зенита" в РПЛ датировано 3 октября 2021 года, команда тогда уступила "Сочи" (1:2). При этом "Зенит" в этом сезоне дважды проиграл в гостевых матчах группового этапа Фонбет - Кубка России, уступив "Спартаку" (0:3) и самарским "Крыльям Советов" (0:2).

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак заявил, что начало игры повлияло на ход всего матча. "Первый тайм, особенно начало, мы просто провалили, действовали безобразно в обороне, во втором тайме уже играли там хорошо, - сказал он журналистам. - Одного забитого мяча не хватило даже для ничьей, нужно было забить больше, моменты были, но, к сожалению, сегодня не получилось. Будем готовиться к следующей игре".

Наставник "Ахмата" Сергей Ташуев отметил, что матч получился сложным. "План на игру, особенно в первом тайме, был хорошо выполнен ребятами, - сказал тренер журналистам. - Мы высоко прессинговали, владели мячом, проводили много хороших атак, могли забивать третий мяч. В перерыве попросил ребят найти мяч, потому что в концовке первого тайма были без мяча, это неправильно. Видимо, не хватало сил, чтобы противостоять сопернику, который увеличивал скорость атаки. Поэтому закономерно были более целеустремленнее, чтобы выиграть матч".

"Зенит" продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ с 39 очками. "Ахмат" набрал 26 очков и поднялся на пятую позицию. В следующем туре "Зенит" 12 ноября в гостях сыграет с московским "Торпедо", "Ахмат" днем ранее на выезде встретится с "Пари НН".

Параллельно с игрой в Санкт-Петербурге проходил матч между воронежским "Факелом" и "Краснодаром", встреча завершилась вничью со счетом 3:3. У хозяев отличились Роман Акбашев (11-я минута) и Ираклий Квеквескири (73, 84), в составе "Краснодара" голы забили Джон Кордоба (28), Михайло Баньяц (42, с пенальти) и Алексей Ионов (62). Краснодарская команда занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков, "Факел" с 13 очками располагается на 13-й позиции. В следующем туре "Краснодар" 13 ноября на выезде сыграет с "Оренбургом", "Факел" днем ранее в гостях встретится с екатеринбургским "Уралом".

Программа 16-го тура РПЛ стартовала в пятницу, в этот день "Химки" на своем поле победили "Оренбург" (2:0). В воскресенье состоятся игры "Урал" - "Локомотив", "Торпедо" - "Крылья Советов" и "Ростов" - "Динамо".