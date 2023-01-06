"Ак Барс" обыграл "Витязь" и одержал третью победу подряд в КХЛ

Встреча завершилась со счетом 2:0

ТАСС, 6 января. Казанский "Ак Барс" со счетом 2:0 обыграл подмосковный "Витязь" в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в пятницу на "Татнефть-Арене" в присутствии 7 027 зрителей.

Заброшенными шайбами отметились Кирилл Панюков (35-я минута) и Станислав Галиев (40).

27 декабря главным тренером "Ак Барса" был назначен Зинэтула Билялетдинов. Под его руководством команда провела четыре матча, одержав три победы и потерпев одно поражение. Казанцы уступили дома магнитогорскому "Металлургу" (2:4), одолев затем на своей площадке нижнекамский "Нефтехимик" (3:1) и череповецкую "Северсталь" (2:1 ОТ).

"Ак Барс" занимает 7-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 55 очков в 47 матчах. "Витязь" с 50 очками после 47 встреч располагается на 6-й позиции Западной конференции. В следующем матче "Ак Барс" встретится на выезде с новосибирской "Сибирью" 9 января. "Витязь" днем ранее сыграет в гостях с "Нефтехимиком".

В других матчах дня хабаровский "Амур" дома обыграл казахстанский "Барыс" (1:0), московское "Динамо" на своей площадке победило китайский "Куньлунь Ред Стар" (3:2 Б), ярославский "Локомотив" на выезде проиграл "Металлургу" (2:3), петербургский СКА в гостях проиграл уфимскому "Салават Юлаеву" (1:5), челябинский "Трактор" дома одолел екатеринбургский "Автомобилист" (4:3 Б), нижегородское "Торпедо" на своей площадке переиграло московский "Спартак" (5:2), "Северсталь" в гостях уступила "Нефтехимику" (3:4).

В состав "Локомотива" на матч против "Металлурга" попал вратарь Максим Майоров, который на площадке так и не появился. Он является сыном олимпийского чемпиона 2018 года голкипера Василия Кошечкина, который выступает за магнитогорский клуб. В случае дебюта Майорова в лиге в матче против "Металлурга" в КХЛ впервые в истории друг против друга могли сыграть отец и сын. Ранее подобный дуэт дважды играл в одной команде - в сентябре 2018 года Денис и Юрий Платоновы, а в феврале 2021-го Сергей и Андрей Мозякины вместе сыграли за "Металлург".

В новость были внесены изменения (19:30 мск) - добавлены результаты других матчей.

Регулярный чемпионат КХЛ-2022/23. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1 СКА 48 28 5 3 1 3 8 172-105 76 2 Локомотив 48 25 2 2 3 4 12 118-90 65 3 ЦСКА 46 24 5 1 2 3 11 141-102 65 4 Торпедо 47 24 4 2 0 3 14 138-106 63 5 Динамо М 47 20 3 4 5 3 12 125-102 62 6 Витязь 47 14 5 2 5 3 18 118-124 50 7 Спартак 48 15 2 4 2 5 20 106-127 49 8 Динамо Мн 48 14 3 2 4 5 20 123-147 47 9 Северсталь 47 11 4 3 4 7 18 123-134 47 10 Куньлунь РС 48 11 2 3 4 1 27 105-150 37 11 Сочи 46 3 2 0 2 6 33 92-176 18