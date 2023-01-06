6 января, 16:00,
обновлено 6 января, 16:30
КХЛ

"Ак Барс" обыграл "Витязь" и одержал третью победу подряд в КХЛ

"Ак Барс" обыграл "Витязь" и одержал третью победу подряд в КХЛ
Хоккеисты "Ак Барса"
© Егор Алеев/ ТАСС

Встреча завершилась со счетом 2:0

ТАСС, 6 января. Казанский "Ак Барс" со счетом 2:0 обыграл подмосковный "Витязь" в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в пятницу на "Татнефть-Арене" в присутствии 7 027 зрителей.

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Заброшенными шайбами отметились Кирилл Панюков (35-я минута) и Станислав Галиев (40).

27 декабря главным тренером "Ак Барса" был назначен Зинэтула Билялетдинов. Под его руководством команда провела четыре матча, одержав три победы и потерпев одно поражение. Казанцы уступили дома магнитогорскому "Металлургу" (2:4), одолев затем на своей площадке нижнекамский "Нефтехимик" (3:1) и череповецкую "Северсталь" (2:1 ОТ).

"Ак Барс" занимает 7-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 55 очков в 47 матчах. "Витязь" с 50 очками после 47 встреч располагается на 6-й позиции Западной конференции. В следующем матче "Ак Барс" встретится на выезде с новосибирской "Сибирью" 9 января. "Витязь" днем ранее сыграет в гостях с "Нефтехимиком".

В других матчах дня хабаровский "Амур" дома обыграл казахстанский "Барыс" (1:0), московское "Динамо" на своей площадке победило китайский "Куньлунь Ред Стар" (3:2 Б), ярославский "Локомотив" на выезде проиграл "Металлургу" (2:3), петербургский СКА в гостях проиграл уфимскому "Салават Юлаеву" (1:5), челябинский "Трактор" дома одолел екатеринбургский "Автомобилист" (4:3 Б), нижегородское "Торпедо" на своей площадке переиграло московский "Спартак" (5:2), "Северсталь" в гостях уступила "Нефтехимику" (3:4).

В состав "Локомотива" на матч против "Металлурга" попал вратарь Максим Майоров, который на площадке так и не появился. Он является сыном олимпийского чемпиона 2018 года голкипера Василия Кошечкина, который выступает за магнитогорский клуб. В случае дебюта Майорова в лиге в матче против "Металлурга" в КХЛ впервые в истории друг против друга могли сыграть отец и сын. Ранее подобный дуэт дважды играл в одной команде - в сентябре 2018 года Денис и Юрий Платоновы, а в феврале 2021-го Сергей и Андрей Мозякины вместе сыграли за "Металлург".

В новость были внесены изменения (19:30 мск) - добавлены результаты других матчей.

Регулярный чемпионат КХЛ-2022/23. Западная конференция

1

СКА

48

28

5

3

1

3

8

172-105

76

2

Локомотив

48

25

2

2

3

4

12

118-90

65

3

ЦСКА

46

24

5

1

2

3

11

141-102

65

4

Торпедо

47

24

4

2

0

3

14

138-106

63

5

Динамо М

47

20

3

4

5

3

12

125-102

62

6

Витязь

47

14

5

2

5

3

18

118-124

50

7

Спартак

48

15

2

4

2

5

20

106-127

49

8

Динамо Мн

48

14

3

2

4

5

20

123-147

47

9

Северсталь

47

11

4

3

4

7

18

123-134

47

10

Куньлунь РС

48

11

2

3

4

1

27

105-150

37

11

Сочи

46

3

2

0

2

6

33

92-176

18

Регулярный чемпионат КХЛ-2022/23. Восточная конференция

1

Автомобилист

47

21

6

1

4

3

12

137-119

63

2

Металлург

47

25

2

1

2

4

13

138-115

62

3

Авангард

47

22

3

3

2

2

15

137-114

60

4

Салават Юлаев

47

20

2

3

6

3

13

124-102

59

5

Сибирь

48

17

4

7

1

2

17

122-108

59

6

Адмирал

47

17

2

6

2

3

17

94-93

55

7

Ак Барс

47

14

8

2

2

5

16

120-117

55

8

Барыс

48

17

1

3

3

1

23

103-130

46

9

Амур

47

14

4

2

3

3

21

98-120

46

10

Трактор

48

14

2

4

1

5

22

113-139

46

11

Нефтехимик

47

15

5

1

1

2

23

119-146

45

  

Теги:
КХЛ
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