"Ак Барс" обыграл "Витязь" и одержал третью победу подряд в КХЛ

ТАСС, 6 января. Казанский "Ак Барс" со счетом 2:0 обыграл подмосковный "Витязь" в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в пятницу на "Татнефть-Арене" в присутствии 7 027 зрителей.
Заброшенными шайбами отметились Кирилл Панюков (35-я минута) и Станислав Галиев (40).
27 декабря главным тренером "Ак Барса" был назначен Зинэтула Билялетдинов. Под его руководством команда провела четыре матча, одержав три победы и потерпев одно поражение. Казанцы уступили дома магнитогорскому "Металлургу" (2:4), одолев затем на своей площадке нижнекамский "Нефтехимик" (3:1) и череповецкую "Северсталь" (2:1 ОТ).
"Ак Барс" занимает 7-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 55 очков в 47 матчах. "Витязь" с 50 очками после 47 встреч располагается на 6-й позиции Западной конференции. В следующем матче "Ак Барс" встретится на выезде с новосибирской "Сибирью" 9 января. "Витязь" днем ранее сыграет в гостях с "Нефтехимиком".
В других матчах дня хабаровский "Амур" дома обыграл казахстанский "Барыс" (1:0), московское "Динамо" на своей площадке победило китайский "Куньлунь Ред Стар" (3:2 Б), ярославский "Локомотив" на выезде проиграл "Металлургу" (2:3), петербургский СКА в гостях проиграл уфимскому "Салават Юлаеву" (1:5), челябинский "Трактор" дома одолел екатеринбургский "Автомобилист" (4:3 Б), нижегородское "Торпедо" на своей площадке переиграло московский "Спартак" (5:2), "Северсталь" в гостях уступила "Нефтехимику" (3:4).
В состав "Локомотива" на матч против "Металлурга" попал вратарь Максим Майоров, который на площадке так и не появился. Он является сыном олимпийского чемпиона 2018 года голкипера Василия Кошечкина, который выступает за магнитогорский клуб. В случае дебюта Майорова в лиге в матче против "Металлурга" в КХЛ впервые в истории друг против друга могли сыграть отец и сын. Ранее подобный дуэт дважды играл в одной команде - в сентябре 2018 года Денис и Юрий Платоновы, а в феврале 2021-го Сергей и Андрей Мозякины вместе сыграли за "Металлург".
В новость были внесены изменения (19:30 мск) - добавлены результаты других матчей.
1
СКА
48
28
5
3
1
3
8
172-105
76
2
Локомотив
48
25
2
2
3
4
12
118-90
65
3
ЦСКА
46
24
5
1
2
3
11
141-102
65
4
Торпедо
47
24
4
2
0
3
14
138-106
63
5
Динамо М
47
20
3
4
5
3
12
125-102
62
6
Витязь
47
14
5
2
5
3
18
118-124
50
7
Спартак
48
15
2
4
2
5
20
106-127
49
8
Динамо Мн
48
14
3
2
4
5
20
123-147
47
9
Северсталь
47
11
4
3
4
7
18
123-134
47
10
Куньлунь РС
48
11
2
3
4
1
27
105-150
37
11
Сочи
46
3
2
0
2
6
33
92-176
18
1
Автомобилист
47
21
6
1
4
3
12
137-119
63
2
Металлург
47
25
2
1
2
4
13
138-115
62
3
Авангард
47
22
3
3
2
2
15
137-114
60
4
Салават Юлаев
47
20
2
3
6
3
13
124-102
59
5
Сибирь
48
17
4
7
1
2
17
122-108
59
6
Адмирал
47
17
2
6
2
3
17
94-93
55
7
Ак Барс
47
14
8
2
2
5
16
120-117
55
8
Барыс
48
17
1
3
3
1
23
103-130
46
9
Амур
47
14
4
2
3
3
21
98-120
46
10
Трактор
48
14
2
4
1
5
22
113-139
46
11
Нефтехимик
47
15
5
1
1
2
23
119-146
45