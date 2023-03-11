Матч "Краснодар" - "Динамо" и еще три игры продолжат программу 19-го тура РПЛ

Встречи пройдут в Химках, Москве, Грозном и Краснодаре

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Программа 19-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) продолжится в субботу четырьмя матчами. В этот день состоятся игры "Торпедо" - "Урал", "Спартак" - "Факел", "Ахмат" - "Локомотив" и "Краснодар" - "Динамо".

Среди субботних матчей выделяется игра между "Краснодаром" и московским "Динамо", встреча начнется в 19:00 мск. "Динамо" занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка в 18 матчах. Краснодарская команда с 26 очками располагается на девятой позиции. Матч первой части чемпионата России завершился со счетом 0:0.

"Краснодар" в последний раз дома выиграл у "Динамо" 30 сентября 2018 года, тогда команда победила со счетом 3:0 в матче девятого тура РПЛ. После этого бело-голубые одержали три победы подряд. Предыдущая победа "Краснодара" дома является последней для краснодарской команды с того момента и во всех матчах. За "Динамо" во встрече с "Краснодаром" не сыграет уругвайский защитник Диего Лаксальт, который продолжает восстановление от травмы колена, также под вопросом участие его соотечественника защитника Николаса Маричаля, получившего повреждение стопы в игре с "Крыльями Советов".

После зимней паузы команды стартовали по-разному в РПЛ. "Краснодар" дома сыграл вничью с московским "Торпедо" со счетом 2:2, "Динамо" на своем поле оказалось сильнее самарских "Крыльев Советов" со счетом 1:0. До этого в феврале "Краснодар" и "Динамо" по итогам двух матчей 1/4 финала Фонбет - Кубка России с ЦСКА (0:3, 1:0) и "Крыльями Советов" (1:2, 1:1) покинули плей-офф "пути РПЛ". На втором этапе 1/4 финала плей-офф "пути регионов" "Динамо" на выезде сыграет с петербургским "Зенитом" 15 марта, "Краснодар" в тот же день в гостях встретится с грозненским "Ахматом".

В первом матче дня "Торпедо" дома сыграет с екатеринбургским "Уралом", встреча начнется в 14:00. Изначально игра должна была пройти в "Лужниках", эту арену "Торпедо" заявило в качестве основной на матчи РПЛ. Однако 7 марта московский клуб обратился в РПЛ с просьбой перенести домашнюю игру с "Уралом" со стадиона "Лужники" на резервную "Арену-Химки" в связи с недостаточной готовностью газона.

"Торпедо" с 7 очками занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ, в прошлом туре команда на выезде сыграла вничью с "Краснодаром" (2:2). Серия без побед московского клуба в РПЛ увеличилась до восьми матчей, в последний раз "Торпедо" выиграло 17 сентября у ЦСКА (1:0). "Урал" занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 очка в 19 матчах, во встрече прошлого тура команда в гостях сыграла вничью с московским "Спартаком" (2:2). В феврале "Торпедо" на выезде проиграло тольяттинскому "Акрону" со счетом 0:2 в матче первого этапа 1/4 финала плей-офф "пути регионов" и завершило выступление в кубке страны, "Урал" по итогам двух матчей выиграл у "Ростова" (1:1, 2:1) и в 1/2 финала плей-офф "пути РПЛ" сыграет со "Спартаком".

Матчи "Спартака" и "Локомотива"

Также в субботу "Спартак" дома сыграет с воронежским "Факелом", встреча начнется в 16:30 мск. Красно-белые занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков. "Факел" с 14 очками располагается на 14-й позиции. Встреча первой части чемпионата России завершилась победой "Спартака" со счетом 4:1. Также команды встречались на групповой стадии Кубка России, в обеих встречах сильнее оказался "Спартак". "Факел" в этом сезоне одержал одну победу в РПЛ, это случилось 11 сентября в матче девятого тура с московским "Локомотивом" (2:0).

В феврале "Спартак" по итогам двух матчей победил "Локомотив" (1:0, 4:2) и вышел в 1/2 финала плей-офф "пути РПЛ" Кубка России. На этой стадии красно-белые сыграют с "Уралом", первый матч пройдет 14 марта на "Открытие Банк - Арене". "Факел" завершил выступление в Кубке России по итогам групповой стадии.

В другом матче субботы "Локомотив" на выезде сыграет с "Ахматом", встреча начнется в 16:30 мск. Грозненская команда с 29 очками занимает шестое место, "Локомотив" набрал 16 очков в 18 матчах и занимает 13-е строчку в турнирной таблице РПЛ. Матч первой части чемпионата между командами завершился победой "Ахмата" со счетом 2:1. В первом туре после возобновления чемпионата России после зимней паузы "Локомотив" на выезде победил "Ростов" со счетом 3:1, нападающий Артем Дзюба отметился хет-триком, для него эти голы стали первыми в составе столичного клуба, с которым он подписал контракт 8 февраля. "Ахмат" в прошлом туре на своем поле победил "Оренбург" со счетом 3:1.

Программа 19-го тура РПЛ стартовала в пятницу, в этот день "Сочи" дома проиграл "Оренбургу" со счетом 0:4. 12 марта состоятся игры "Зенит" - "Химки", ЦСКА - "Крылья Советов" и "Ростов" - "Пари Нижний Новгород".

С 18-го тура для прохода на все матчи РПЛ нужна карта болельщика. С начала сезона-2022/23 чемпионата России карта болельщика действовала на стадионах "Екатеринбург-Арена" ("Урал"), "Нижний Новгород" ("Пари Нижний Новгород"), "Ростов-Арена" ("Ростов"), "Солидарность-Арена" ("Крылья Советов") и "Фишт" ("Сочи").