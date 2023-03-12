Харитонов считает, что боец UFC Петр Ян проигрывает из-за звездной болезни

В воскресенье российский боец уступил грузину Мерабу Двалишвили единогласным решением судей

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петр Ян проиграл грузину Мерабу Двалишвили из-за звездной болезни. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказал российский боец Сергей Харитонов.

В воскресенье Ян на турнире в Лас-Вегасе (штат Невада, США) проиграл Двалишвили единогласным решением судей. Россиянин потерпел третье поражение подряд.

"Петр Ян проиграл из-за своего отношения и звездной болезни. Он мало делает, зато много говорит. В этом и причина всех его поражений. Нужно вернуться в зал и сказать, что он никто и ничего не добился", - сказал Харитонов.

Яну 30 лет, на его счету 16 побед и 5 поражений. Он является бывшим чемпионом UFC в легчайшем весе.