Футболист Малком заявил, что счастлив провести 100 матчей в составе "Зенита"

Нападающий отметил, что главное для него - не личная статистика, а командные успехи

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 марта. /ТАСС/. Нападающий петербургского футбольного клуба "Зенит" Малком рад, что ему удалось провести 100 матчей за команду. Об этом он рассказал журналистам в воскресенье.

"Зенит" в матче 19-го тура Мир - Российской премьер-лиги обыграл "Химки" со счетом 3:2. Малком провел 100-й матч за петербургский клуб и отметился дублем.

"Я счастлив, что провел 100 матчей за "Зенит", конечно же, мне хочется забивать как можно больше, помогать команде, отрабатывая в обороне, играя в атаке, помогать любыми способами. Самое главное для меня - не личная статистика, а командные успехи. Если мои действия и впредь будут приносить очки и трофеи, то я буду только счастлив. Ну а забить 100 мячей - почему бы и нет?" - сказал Малком.

24 февраля стало известно, что бразилец вместе с партнером по команде и соотечественником Клаудиньо получил российское гражданство.

"Когда звучат вопросы, которые я уже слышал, или слова, которые я знаю, общий смысл мне становится понятен даже без перевода. На поле мы с Карой (защитником "Зенита" Вячеславом Караваевым - прим. ТАСС) играем на одном фланге и почти всегда общаемся на русском. Иногда на английском, если нужно объяснить что-то сложное. Многие вещи понимаю, но еще не могу совсем свободно говорить", - рассказал Малком.

Малкому 26 лет, в текущем сезоне он забил 19 голов и отдал 7 результативных передач в 25 матчах за "Зенит" во всех турнирах. Он перешел в петербургский клуб в августе 2019 года, в составе команды он по три раза выигрывал чемпионат и Суперкубок России, один раз - кубок страны.