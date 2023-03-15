Ничья "Спартака" с "Уралом" и скандальное поражение "Локомотива". Итоги дня Кубка России

Программа турнира продолжится 15 и 16 марта

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Московский "Спартак" во вторник на своем поле сыграл вничью с екатеринбургским "Уралом" в первом матче 1/2 финала "плей-офф пути Российской премьер-лиги" Фонбет - Кубка России по футболу. Также в этот день столичный "Локомотив" уступил тольяттинскому "Акрону" в игре второго этапа 1/4 финала "плей-офф пути регионов", но встреча привлекла внимание тем, что за железнодорожников выступал капитан команды Дмитрий Баринов, который был дисквалифицирован.

Перед матчем "Спартак" - "Урал", который прошел на "Открытие Банк - Арене", состоялась церемония награждения нидерландского полузащитника красно-белых Квинси Промеса, который в матче 19-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с воронежским "Факелом" (3:2) забил два мяча и преодолел отметку в 100 голов за московский клуб. Награду в виде золотой бутсы Промесу вручил президент академии "Спартака", трехкратный чемпион СССР в составе красно-белых Сергей Родионов. Болельщикам клуб оставил на местах специальные маски с изображением Промеса, отмечающего гол своим фирменным жестом. Матч начался с символического удара по мячу, который нанесла олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова. Игру посетили 2 600 детей из проекта Российского футбольного союза (РФС) "Футбол в школе", который направлен на привлечение школьников к занятию футболом.

Промес забил и в матче с "Уралом", футболист отличился на 21-й минуте встречи. Для него этот мяч стал 102-м за красно-белых, нидерландский полузащитник сравнялся по этому показателю с бронзовым призером Олимпиады 1980 года и двукратным чемпионом СССР Юрием Гавриловым, они делят шестую позицию в списке лучших бомбардиров в истории команды, лидером является Никита Симонян (159 голов). У "Урала" забил Юрий Железнов (67). На 23-й минуте защитник "Урала" Сильвие Бегич в своей штрафной площади отмахнулся от полузащитника "Спартака" Кристофера Мартинса, но главный арбитр встречи Сергей Карасев не стал назначать пенальти в ворота екатеринбургской команды.

Главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль отметил, что команда не смогла реализовать преимущество в матче с "Уралом". "Матч был очень сложным, сложнее того, когда мы играли с "Уралом" в чемпионате, - сказал Абаскаль журналистам. - Могло показаться, что мы контролировали игру после первого гола, но "Урал" умеет обороняться, команда, которая с 17 сентября не проигрывает в официальных матчах, умеет играть в разных ситуациях. Мы не смогли реализовать то преимущество, которое имели, не смогли его конвертировать в голы. Я не хочу искать оправданий, но не могу не отметить, что состояние нашего поля было не наилучшим, мы ждем с нетерпением весны, чтобы этот компонент улучшался. В концовке у нас появились моменты, в последней десятиминутке мы создали три опасных момента, сейчас любая команда может пройти дальше, нас ждет сложный выезд в Екатеринбург".

Президент "Урала" Григорий Иванов отметил, что "Спартак" не был сильнее екатеринбургской команды в этой игре, а также назвал хорошим результат встречи. Также Иванов считает, что в моменте с Мартинсом не было отмашки и пенальти. "Но 1:1 - хороший результат для нас, 16 матчей во всех турнирах уже не проигрываем, большое дело", - сказал Иванов ТАСС. Капитан "Спартака" Георгий Джикия отметил, что команда не смогла обыграть "Урал" из-за нелепого пропущенного гола и низкой реализации собственных моментов.

"Урал" довел свою серию без поражений во всех турнирах до 16 матчей, в последний раз екатеринбургская команда проиграла 17 сентября 2022 года в матче 10-го тура РПЛ против грозненского "Ахмата" (1:2). После возобновления чемпионата России после зимней паузы "Урал" на выезде сыграл со "Спартаком" вничью со счетом 2:2, а также в гостях переиграл московское "Торпедо" (1:0). Ответный матч "Спартака" и "Урала" в 1/2 финала "плей-офф пути РПЛ" Кубка России состоится в начале апреля в Екатеринбурге.

Сенсационно-скандальное поражение "Локомотива"

В первом по хронологии матче дня московский "Локомотив" в Жигулевске потерпел поражение от тольяттинского "Акрона" (1:1, 6:7 - по пенальти) в матче второго этапа четвертьфинала "плей-офф пути регионов". В основное время хозяева поля открыли счет благодаря точному удару Сергея Макарова, у гостей голом отметился Франсуа Камано. Железнодорожники попали в нижнюю сетку плей-офф, проиграв по сумме двух матчей "плей-офф пути РПЛ" московскому "Спартаку" (0:1 - дома, 2:4 - в гостях). Команда из Самарской области на первом этапе 1/4 финала "плей-офф пути регионов" обыграла "Торпедо" (2:0).

Матч между клубами РПЛ и Мелбет - Первой лиги рисковал обернуться скандалом. В составе "Локомотива" с первых минут на поле вышел полузащитник и капитан команды Дмитрий Баринов, который не мог принимать участие в этой игре из-за того, что получил две желтые карточки на предыдущей стадии турнира в играх против "Спартака". После финального свистка глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц в комментарии, предоставленном ТАСС службой коммуникаций организации, отметил, что его департамент готов рассмотреть протест на результат матча, если "Акрон" направит его.

В клубе из Тольятти ТАСС сообщили, что не рассматривают возможность подачи протеста. "Мы выиграли по спортивному принципу, на поле. Никаких протестов подавать не будем - мы одержали заслуженную победу", - сообщили агентству в пресс-службе "Акрона".

Генеральный директор "Акрона" Алексей Власов назвал заслуженным выход команды в следующий этап Кубка России. "Было очень важно победить "Локомотив" без технического поражения, - сказал он. - Команда не знала, что у соперника может быть техническое поражение. В перерыве никто ничего не сказал, но даже если бы кто-то сказал, то вряд ли бы это сказалось на настрое".

"Это заслуженная победа. Команде было очень важно почувствовать, на каком уровне она может играть. Прошли дальше по делу, без всяких административных моментов", - добавил собеседник агентства.

Председатель совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных в комментарии "Спорт-Экспрессу" назвал вылет из Кубка России отрицательным результатом. "По ситуации с регламентом - будем разбираться. Но не надо ссылаться на то, что регламент запутанный. Будем разбираться и делать выводы", - отметил он.

О других матчах и формате Кубка России

Программа "плей-офф пути регионов" Кубка России продолжится 15 и 16 марта тремя матчами. В среду "Ахмат" в Грозном примет "Краснодар" (начало - в 15:00 мск), а "Зенит" в Санкт-Петербурге сыграет с московским "Динамо" (20:00). В четверг "Пари Нижний Новгород" на своем поле встретится с "Ростовом" (18:00). Также в среду начнется противостояние во второй полуфинальной паре "плей-офф пути РПЛ" - "Крылья Советов" в Самаре сыграют со столичным ЦСКА (17:30).

В сезоне-2022/23 Кубок России проходит в обновленном формате и состоит из двух стадий: первая прошла с августа по декабрь 2022 года и делилась на "путь РПЛ" и "путь регионов". В плей-офф впервые применена система Double elimination (вылет из турнира после двух поражений). В матчах "плей-офф пути РПЛ" выступают команды, занявшие первые и вторые места на групповом этапе. На каждой стадии "плей-офф пути РПЛ" проигравшая команда будет опускаться в соответствующую стадию "плей-офф пути регионов".

В "плей-офф пути регионов" каждая стадия разыгрывается в два этапа: на первом этапе четвертьфинала победители шестого раунда "пути регионов" играли с третьими командами группового этапа "пути РПЛ". На втором этапе четвертьфинала победители первого этапа данной стадии встречаются с проигравшими командами в 1/4 финала "плей-офф пути РПЛ". Та же система будет применяться и в последующих стадиях.

В финальном матче Кубка России, который должен состояться 11 июня в Москве на стадионе "Лужники", сыграют победители "плей-офф пути РПЛ" и "плей-офф пути регионов".