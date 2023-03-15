Гендиректор "Динамо" считает, что судью матча с "Зенитом" можно проверить на детекторе лжи

Московская команда обыграла петербуржцев в серии пенальти и вышла в полуфинал "плей-офф пути регионов" Кубка России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 марта. /ТАСС/. Эпизод с не назначенным в ворота петербургского "Зенита" в матче второго этапа 1/4 финала "плей-офф пути регионов" Фонбет - Кубка России с московским "Динамо" пенальти требует вмешательства судейского комитета и, возможно, проверки главного арбитра встречи Евгения Кукуляка на детекторе лжи. Такое мнение журналистам в среду высказал генеральный директор бело-голубых Павел Пивоваров.

"Динамо" обыграло "Зенит" в серии пенальти, основное время завершилось со счетом 1:1. Во втором тайме Кукуляк не назначил пенальти за удар по ноге нападающего "Динамо" Константина Тюкавина игроком "Зенита" Клаудиньо.

"Думаю, неназначенный пенальти - это тот момент, который требует вмешательства судейского комитета и, возможно, проверки судьи на детекторе лжи, как это было раньше", - сказал Пивоваров.

"Мы обсудим и примем решение [по обращению в экспертно-судейскую комиссию]. Но, мне кажется, момент настолько очевидный, что РФС (Российский футбольный союз - прим. ТАСС) должен сам вмешаться, у меня объяснений нет - после повтора были убеждены, что будет пенальти. Почему так долго шел просмотр, мы не можем понять", - добавил гендиректор "Динамо".

"Динамо" вышло в полуфинал "плей-офф пути регионов", "Зенит" завершил борьбу в Кубке России.