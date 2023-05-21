Александр Жуков считает, что "Спартак" сохраняет шанс избежать провала в РПЛ

В воскресенье красно-белые со счетом 2:1 обыграли ЦСКА и поднялись на третье место в чемпионате страны

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Победа московского "Спартака" в матче 28-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного ЦСКА позволяет команде завершить чемпионат в тройке сильнейших и избежать провального сезона. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказал первый заместитель председателя Госдумы РФ и почетный президент Олимпийского комитета России Александр Жуков.

В воскресенье "Спартак" на своем поле обыграл ЦСКА (2:1) и поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ.

"Сегодня был последний шанс зацепиться за серебро, - сказал Жуков, который является поклонником красно-белых. - Для "Спартака" важно быть в тройке. Второе место позволит считать сезоном нормальным, а вот если не попасть в тройку, то он уже будет провальным, тем более что и Кубок России завоевать не удалось".

Собеседник агентства считает, что неудачная игра "Спартака" в весенней части чемпионата не является следствием судейских ошибок в пользу соперников московской команды. "Дело не в судействе, основная проблема в том, как "Спартак" играет весной - намного хуже, чем осенью. Судейские ошибки действительно были, но они были и в нашу сторону. Дело не в судействе, даже если были один-два матча [с судейскими ошибками], то это не меняет общей картины", - сказал он.

"Мне сложно сказать, почему весной "Спартак" стал играть хуже. Возможно, это связано с травмами или с экспериментами. Но Гильермо Абаскаля нужно оставлять, сколько уже можно менять тренеров? Пусть работает, тем более что начал он неплохо", - заявил Жуков.

В РПЛ осталось сыграть два тура, "Спартак" в следующем матче примет "Пари Нижний Новгород", игра пройдет 28 мая.