Гендиректор "Химок" считает, что у команды есть все необходимое для возвращения в РПЛ

По словам Николая Оленева, тренерский штаб под руководством Андрея Талалаева знает, как решить эту задачу

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Подмосковному клубу "Химки" предстоит проделать много работы для возвращения в Мир - Российскую премьер-лигу, однако у команды есть все для выполнения этой задачи. Такое мнение ТАСС в понедельник высказал генеральный директор "Химок" Николай Оленев.

"Химки" после домашней победы "Пари Нижний Новгород" над "Сочи" (4:0) лишились шансов остаться в РПЛ.

"Иногда нужно сделать шаг назад, чтобы победить, у нас есть все, чтобы вернуться в Российскую премьер-лигу уже в следующем году, тренерский штаб под руководством Андрея Викторовича Талалаева знает, как это сделать. С его приходом изменился подход к формированию команды. Изменились и принципы работы клубной академии: игроки юношеской и молодежной команды "Химок" принимают более активное участие в тренировочном процессе главной команды. Впереди большая работа", - сказал Оленев.

"Химки" занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков в 28 матчах. В следующем туре команда примет екатеринбургский "Урал" 27 мая.