Ивахов: у футболистов "Енисея" есть ощущение несправедливости после игры с "Факелом"

Красноярская команда не смогла пробиться в РПЛ, проиграв воронежцам в переходных матчах

ВОРОНЕЖ, 10 июня. /ТАСС/. Работа арбитров в ответном переходном матче за право играть в Мир - Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2023/24 между воронежским "Факелом" и красноярским "Енисеем" была спорной и оставила ощущение несправедливости у игроков "Енисея". Такое мнение журналистам в субботу высказал главный тренер красноярской команды Алексей Ивахов.

10 июня "Факел" дома со счетом 2:0 переиграл "Енисей", первый матч завершился со счетом 1:0 в пользу воронежцев. Перед началом матча пресс-служба Российского футбольного союза объявила, что по техническим причинам встреча пройдет без использования системы видеоассистента рефери (VAR).

"При том судействе, которое сегодня было, выиграть невозможно. Пенальти, который поставили нам, - его не было. Пенальти в ворота "Факела" был, я уже посмотрел, [игроку "Факела" Ираклию] Квеквескири в первом тайме должны были дать красную карточку", - сказал Ивахов.

"Все эпизоды отдавались в пользу соперника, когда перед важнейшей игрой отключают VAR, ссылаясь на то, что отключен Wi-Fi. Тренерский штаб "Факела" у себя на лавке смотрит спокойно эпизоды, а нам говорят: "Нет Wi-Fi". Наверное, это нечестно, у наших футболистов есть ощущение несправедливости", - добавил он.

"Факел" по итогам сезона-2022/23 занял 14-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, "Енисей" в Мелбет - Первой лиге стал 4-м. Воронежцы сохранили место в высшем дивизионе чемпионата России.