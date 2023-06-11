Глава РФС рассказал о проблемах при организации матчей сборной России

Дюков отметил, что другие команды не хотят играть со сборной России из-за загруженности календаря

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) испытывает определенные проблемы при попытках договориться о проведении товарищеских матчей сборной России. Об этом журналистам рассказал в воскресенье глава РФС Александр Дюков.

Ранее генсек РФС Максим Митрофанов сообщил, что российская команда в сентябре сыграет со сборной Катара, Дюков подчеркнул, что во время осеннего сбора планируются две игры.

"В шорт-лист входит до десяти команд, но есть определенные проблемы с тем, чтобы договориться с соперниками, потому что они с нами не хотят играть. Есть международный календарь, команды уже участвуют или будут участвовать в своих отборочных турнирах, поэтому есть определенные ограничения", - рассказал Дюков.

Предыдущие матчи российская сборная провела в марте против команд Ирана (1:1) и Ирака (2:0).