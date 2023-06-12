Россиянка Элина Аванесян поднялась на 54 позиции в рейтинге WTA и дебютировала в топ-100

Первая ракетка России Дарья Касаткина покинула первую десятку мирового рейтинга

ТАСС, 12 июня. Двадцатилетняя российская теннисистка Элина Аванесян переместилась со 134-го на 80-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации в понедельник.

На завершившемся 11 июня Roland Garros Аванесян дошла до четвертого круга, это лучший результат спортсменки на турнирах Большого шлема. Ранее она лишь один раз играла в основной сетке соревнований этой категории - на Открытом чемпионате США 2022 года, но не смогла выйти во второго круг. 16-летняя Мирра Андреева, дошедшая на дебютном Roland Garros до третьего круга, поднялась на 42 позиции и теперь занимает 101-е место. Анастасия Павлюченкова, досрочно завершившая прошлый сезон из-за травмы, переместилась на 218 строчек и занимает 115-е место. На Roland Garros она дошла до четвертьфинала.

Лидерство в мировом рейтинге сохранила представительница Польши Ига Свёнтек, ставшая победительницей Roland Garros. Второй по-прежнему идет белоруска Арина Соболенко. Елена Рыбакина, ранее выступавшая за Россиию, а ныне представляющая Казахстан, поднялась с 4-го на 3-е место, это лучший результат в карьере спортсменки. Также на одну позицию улучшили свое положение француженка Каролин Гарсия (4-е место), представительница Туниса Онс Жабер (6) и Петра Квитова из Чехии (9). В первой десятке рейтинга дебютировала бразильянка Беатрис Хаддад Майя, она поднялась с 14-го на 10-е место. Потеряли позиции американки Джессика Пегула (5) и Коко Гауфф (7). Из топ-10 выпала первая ракетка России Дарья Касаткина, она переместилась с 9-го на 11-е место.

Анастасия Потапова поднялась с 25-го места на 22-е, Анна Блинкова - с 56-го на 46-е, Камилла Рахимова - с 82-го на 65-е, Диана Шнайдер - со 108-го на 97-е. Вероника Кудерметова переместилась с 11-й позиции на 14-ю, Екатерина Александрова - с 23-й на 26-ю. Людмила Самсонова сохранила 15-ю строчку, Анна Калинская - 55-ю. Варвара Грачева переместилась с 41-го места на 44-е. 5 июня газета L'Equipe сообщила, что спортсменка завершила процесс получения гражданства Франции.