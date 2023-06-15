Руководитель "Игр будущего" сообщил, когда будет утвержден окончательный список дисциплин

Руководитель проекта Игорь Столяров отметил, что сетка соревнований должна быть зафиксирована в начале сентября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Окончательный список дисциплин "Игр будущего" будет утвержден в сентябре 2023 года. Об этом в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) сообщил руководитель проекта Игорь Столяров.

"В начале сентября сетка должна быть зафиксирована, - сказал Столяров. - В октябре и в ноябре мы должны отработать полностью весь круг на боевых дисциплинах, это будет единственный шанс их протестировать. Теоретически мы можем рискнуть и провести "Игры будущего" без теста, и все пойдет хорошо, но мы этого делать не хотим. Уникальность команды заключается в том, что все прошли уже через несколько серьезных международных масштабных мероприятий такого уровня, даже имея 99,9% уверенности в том, что эта функция точно не подведет, мы все равно проводим мероприятия так называемой операционной готовности, сами эмулируем внештатные ситуации, на которые нужно реагировать".

Первые "Игры будущего" пройдут с 23 февраля по 2 марта 2024 года в Казани, они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Призовой фонд соревнований составит $25 млн.