Столяров рассказал, представителей каких стран особенно впечатлил формат "Игр будущего"

По словам руководителя проекта, формат соревнований особенно понравился представителям Бразилии, Ирана и Китая

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Формат "Игр будущего" особенно впечатлил представителей Бразилии, Ирана и Китая. Об этом в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) сообщил руководитель проекта Игорь Столяров.

Первые "Игры будущего" пройдут с 23 февраля по 2 марта 2024 года в Казани.

"Бразильцы больше всего [были впечатлены], потому что у них много команд, которые к нам приехали. На первых тестовых играх по футболу выиграла бразильская команда, спортсмены вернулись домой и всем рассказали. Футбол у них в крови - это часть ДНК бразильцев, они все играют в футбол, и им очень понравился фиджитал-формат. Иран точно так же, как и Россию, не допускают ко многим международным мероприятиям, на них тоже оказывается много санкционного давления, однако у них много бойцов смешанных единоборств, и киберспорт в Иране очень развит", - отметил Столяров.

"Конечно, я не могу сбросить со счетов Китай, с которым у нас фактически стратегическое партнерство. Китайцы начали приезжать на наши игры, недавно приезжала первая киберспортивная команда из Китая. Китай - очень специфическая страна, они тоже очень долго запрягают, но надеюсь, что быстро поедут. Мы были в Шанхае недавно, продвигали "Игры будущего", Дмитрий Николаевич [Чернышенко] рассказал пару слов, Михаил Владимирович [Мишустин], наш премьер, тоже нас сильно поддержал, поэтому с Китаем у нас хорошая связка сейчас получается", - добавил собеседник агентства.

"Игры будущего" будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Призовой фонд соревнований составит $25 млн.