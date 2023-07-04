Лишенная статуса члена сборной по гребному спорту Усцелемова не думает о смене гражданства

Спортсменка считает, что с ней обошлись сурово и нечестно

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Чемпионка России 2022 года Татьяна Усцелемова, с которой из-за пропуска сборов не был продлен контракт члена национальной команды по гребному спорту, намерена продолжать карьеру и не думает о смене гражданства. Об этом спортсменка сообщила во вторник ТАСС.

"Несмотря на то что со мной не продлили контракт, я продолжаю тренироваться, скоро меня ждут новые старты, - сказала Усцелемова. - Считаю, что со мной обошлись слишком сурово и нечестно, но о смене гражданства и переезде в другую страну я вообще не задумываюсь".

Ранее президент Федерации гребного спорта России Алексей Свирин рассказал ТАСС, что Усцелемова была лишена статуса спортсмена национальной сборной по гребному спорту за неоднократный пропуск централизованных тренировочных мероприятий.

"Да, в этом году я пропустила несколько тренировочных сборов в составе национальной команды, как и некоторые другие члены сборной, которые также были работниками Центра спортивной подготовки. Но ни я, никто другой не ослабили к себе требований. В сегодняшних условиях для нас лучше готовиться в своих регионах, а люди, наиболее достойные звания члена сборной, должны определяться исходя из результатов на соревнованиях, а не по количеству проведенных на централизованном сборе дней", - добавила собеседница ТАСС.

Усцелемовой 23 года, на чемпионате России - 2022 она выиграла золотую медаль в четверке парной и серебро в двойке парной. В 2021 году она стала победительницей молодежного первенства Европы (до 23 лет) в четверке парной.

В начале 2023 года приняли решение сменить российское спортивное гражданство серебряный призер Олимпиады-2020 по гребному спорту Анна Пракатень и Николай Пименов. Пракатень сейчас выступает за сборную Узбекистана, Пименов - за команду Сербии.