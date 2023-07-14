Крымский футбольный клуб "Севастополь" сосредоточится на выступлении во Второй лиге

Ранее стало известно, что крымские клубы не примут участия в Кубке России

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Крымский футбольный клуб "Севастополь" принял решение сосредоточиться на выступлении в Леон - Второй лиге, третьем по силе дивизионе чемпионата России. Об этом сообщил в пятницу генеральный директор "Севастополя" Валерий Чалый, комментарий которого приводит пресс-служба клуба.

14 июля президент Российского футбольного союза Александр Дюков заявил, что крымские клубы не примут участия в Фонбет - Кубке России.

"В настоящее время мы сосредоточены на подготовке к старту первенства России среди команд второй лиги. У нас очень много организационных вопросов, которые необходимо решить для того, чтобы команда просто вышла на футбольное поле. До сих пор идет комплектация команды, идет непросто, и сейчас для нас это самое важное. Перед нами стоят амбициозные задачи в турнире второй лиги, и на нынешнем этапе это главное соревнование для "Севастополя", - сказал Чалый.

В соревновании также примет участие "Рубин" из Ялты. 1 июня команды получили аттестат для выступления в турнире.

Решением Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) крымские клубы после воссоединения Крыма с Россией выступали в чемпионате региона. Крымский футбольный союз был учрежден в июле 2015 года, создание организации проходило при поддержке УЕФА. С 2015 года для клубов полуострова были организованы отдельные соревнования под эгидой союза.