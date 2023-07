Чесноков назвал провокацией недопуск Звонаревой на теннисный турнир в Польше

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года считает, что неучастие российской спортсменки в турнире в Варшаве будет потерей для польских зрителей

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Запрет российской теннисистке Вере Звонаревой участвовать в турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Польше является провокацией. Такое мнение ТАСС в субботу высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

Ранее в субботу МВД Польши сообщило, что власти страны не разрешили Звонаревой въехать на территорию страны для участия в местных соревнованиях.

"Это просто смешно. Какую угрозу она вообще представляет? Для меня это провокация. Для польских зрителей это потеря, все-таки Вера выигрывала в паре турниры Большого шлема, играла в финале в одиночке. Может, она бы и не выиграла ничего там, но это звезда спорта, и многие любители спорта ее любят и помнят", - сказал Чесноков.

Турнир в Варшаве, в котором должна была принять участие Звонарева, пройдет с 24 по 30 июля.

Звонаревой 38 лет. Она является бронзовым призером Олимпийских игр в Пекине. Также в ее активе 12 побед на турнирах под эгидой WTA. Она дважды выходила в финал турниров Большого шлема (Уимблдон, 2010 год; US Open, 2010). В парном разряде она становилась победителем Australian Open (2012) и US Open (2006, 2020), в смешанном - Уимблдона (2006) и US Open (2004).