Янчук: WTA и ATP должны задуматься о том, чтобы не проводить турниры в Польше

Заслуженный тренер России назвал неспортивным решение властей Польши не пускать в страну российскую теннисистку Веру Звонареву для участия в турнире в Варшаве

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Решение польских властей не допустить российскую теннисистку Веру Звонареву до соревнований является неспортивным, Женской теннисной ассоциации (WTA) и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) стоит задуматься, проводить ли турниры в стране в будущем. Такое мнение ТАСС в субботу высказал заслуженный тренер России Виктор Янчук.

Ранее в субботу МВД Польши сообщило, что власти страны не разрешили Звонаревой въехать на территорию страны для участия в местных соревнованиях.

"Надо было додуматься быть впереди планеты всей в отрицательном смысле. Посмотрите на Англию, там профессиональное мнение оказалось на стороне игроков, а не руководителей английского тенниса. В Англии организаторы исправили свою ошибку и пустили теннисистов на Уимблдон, и в этом году все нормально было. А поляки не сделали выводов из этой истории, это совсем неспортивно. Я думаю, что ATP и WTA должны задуматься о том, чтобы больше не проводить там турниры, должна быть какая-то реакция", - сказал Янчук.

В прошлом году российские и белорусские теннисисты не были допущены до участия в третьем в сезоне турнире Большого шлема - Уимблдоне. Организаторы турнира были оштрафованы на $500 тыс., а за участие в соревнованиях спортсменам не начислялись рейтинговые очки. В 2023 году россияне и белорусы выступили на Уимблдоне при выполнении определенных условий.

Звонаревой 38 лет. Она является бронзовым призером Олимпийских игр в Пекине. Также в ее активе 12 побед на турнирах под эгидой WTA. Она дважды выходила в финал турниров Большого шлема (Уимблдон, 2010 год; US Open, 2010). В парном разряде она становилась победителем Australian Open (2012) и US Open (2006, 2020), в смешанном - Уимблдона (2006) и US Open (2004).