Малышев считает, что заявления "Сассуоло" вызваны стремлением повысить стоимость Рожерио

Генеральный директор итальянского клуба Джованни Карневали заявил, что футболист не был продан в "Спартак", так как "Сассуоло" "не хотел иметь дело с россиянами"

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Заявления генерального директора итальянского футбольного клуба "Сассуоло" Джованни Карневали обусловлены стремлением увеличить цену за трансфер бразильского защитника Рожерио. Такое мнение в воскресенье журналистам высказал генеральный директор "Спартака" Олег Малышев.

Ранее СМИ сообщили о срыве трансфера Рожерио, итальянский клуб объяснил решение не продавать футболиста в "Спартак" "этическими причинами". По словам Карневали, клуб "не хотел иметь дело с россиянами".

"Мне сложно комментировать слова, - сказал Малышев. - На данный момент переговоры окончены. Не исключаю, что нас используют, чтобы повысить ценник. Я с таким сталкивался в ходе некоторых переговоров".

Рожерио 25 лет, за "Сассуоло" он выступает с 2019 года. Всего за клуб защитник провел 156 матчей, забив 2 гола и отдав 9 результативных передач. В разное время футболист выступал за юношескую и молодежную сборные Бразилии.