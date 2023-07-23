Президент ялтинского "Рубина" рассказал об эмоциях от первой победы во Второй лиге

Кирилл Шапошников отметил, что игроки команды подарили праздник своим болельщикам

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Футболисты ялтинского "Рубина" подарили болельщикам праздник дебютной победой в Леон - Второй лиге. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказал президент "Рубина" Кирилл Шапошников.

В воскресенье "Рубин" в гостях победил клуб из Краснодарского края "Кубань-Холдинг" со счетом 1:0 в матче второго тура Второй лиги. Единственный мяч на первой добавленной минуте ко второму тайму забил защитник Александр Егоров. Эта победа стала первой для ялтинского "Рубина" во Второй лиге.

"Непередаваемые эмоции от первой нашей победы в ФНЛ (Футбольная национальная лига отвечает за проведение Второй лиги - прим. ТАСС). Очень серьезный соперник, и нашим ребятам было тяжело, но стоит отдать должное команде - дотерпели и использовали свой шанс, - сказал Шапошников. - Хотел бы поблагодарить игроков, тренерский штаб за тот праздник, который они подарили Ялте. И самое главное - отмечу наших болельщиков, которые организованно поддерживали клуб дома".

В первом туре "Рубин" сыграл вничью на выезде с клубом "Биолог-Новокубанск" (1:1).

Крымские команды выступают в первой подгруппе первой группы дивизиона Б Второй лиги. 1 июня второй крымский клуб "Севастополь" получил аттестат для выступления во Второй лиге в сезоне-2023/24. 6 июня аналогичный документ получил "Рубин".

Следующий матч "Рубин" вновь проведет в гостях, ялтинский клуб 29 июля встретится с "Дружбой" из Майкопа.