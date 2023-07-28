Боксер Батыргазиев планирует провести следующий бой в октябре в Перми

Тренер спортсмена Эдуард Кравцов отметил, что сейчас сложно найти соперника среди иностранных боксеров

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 28 июля. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по боксу россиянин Альберт Батыргазиев планирует провести следующий поединок в октябре 2023 года. Об этом ТАСС сообщил тренер спортсмена Эдуард Кравцов.

В пятницу Батыргазиев одержал победу над доминиканцем Франсисом Фрометой в 10-раундовом рейтинговом поединке, который прошел в Ханты-Мансийске.

"У нас следующий бой планируется 20-21 октября в рамках форума "Россия - спортивная держава" в Перми. Сейчас будем работать, искать, кто выступит оппонентом Альберта. У нас сложно, чтобы боксеры-иностранцы боксировали с нами. Для них это и опасность, и по политическим соображениям. В этом плане не только Альберту, вообще сложно российскому боксу, спорту. Что касается выезда на топовый бой за границу, у нас нет с этим проблем. Для нас заграничного синдрома никакого не существует", - сказал Кравцов.

"Что касается боя за звание чемпиона мира, то есть над чем работать. Нам еще порядка года-полутора нужно, чтобы выходить на такой бой с самыми топовыми боксерами", - отметил тренер.

В послужном списке 25-летнего Батыргазиева девять побед (шесть нокаутом) и ни одного поражения. На его счету титулы интерконтинентального чемпиона по версии Международной боксерской федерации, чемпиона Евразийского боксерского парламента, чемпиона Азии по версии Всемирной боксерской ассоциации и чемпиона Европы по версии Всемирной боксерской организации. В активе Батыргазиева также победа на Олимпиаде в Токио и четыре золотые медали чемпионатов России.