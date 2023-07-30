Нагорных считает, что "Локомотив" является командой с мужским характером

"Локомотив" на выезде победил "Факел" со счетом 4:1

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Футболисты московского "Локомотива" смогли переломить игру в матче второго тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с воронежским "Факелом", железнодорожники являются командой с мужским характером. Такое мнение ТАСС высказал председатель совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных.

30 июля "Локомотив" на выезде победил "Факел" со счетом 4:1. В составе железнодорожников голы забили Артем Дзюба (13-я минута), Наир Тикнизян (60, 89), Сергей Пиняев (67).

"Очень непростая игра, не все получалось, особенно в первом тайме, - сказал Нагорных. - Вообще у меня складывается впечатление, что чемпионат будет интересным, все команды примерно равные, поэтому, наверное, ни у кого ни одной легкой игры не будет. Но это и хорошо, потому что молодые российские футболисты быстро набираются опыта. Хорошо, что команда смогла ситуацию передавить, замены сработали, глубина состава позволяет сегодня "Локомотиву" таким образом играть. Спасибо главному тренеру Михаилу Галактионову, здорово игравшему вратарю Илье Лантратову, всем ребятам, кто забивал, то есть и Наиру Тикнизяну, и Сереже Пиняеву, и Артему Дзюбе, он первый гол в чемпионате забил".

"Я думаю, что Максим Глушенков был сегодня одним из лучших на поле. Самое главное, что у "Локомотива" есть команда, которая может себя проявлять, обладающая мужским характером. Конечно, я не просто верю, скорее, абсолютно уверен, что Артем [Дзюба] будет забивать и дальше много голов", - добавил Нагорных.

В следующем туре "Локомотив" в гостях сыграет с московским ЦСКА 5 августа.