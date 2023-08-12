Чесноков считает, что у теннисистки Самсоновой будет небольшое преимущество над Рыбакиной

Полуфинальный матч на турнире в Монреале между россиянкой и представительницей Казахстана пройдет в ночь на воскресенье

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Россиянка Людмила Самсонова уверенно обыграла своих предыдущих соперниц, поэтому у нее будет небольшое преимущества над представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной в полуфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Монреале. Такое мнение ТАСС высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года и бывший тренер Рыбакиной Андрей Чесноков.

Самсонова в четвертьфинале турнира обыграла олимпийскую чемпионку швейцарку Белинду Бенчич (6:4, 6:4), а на предыдущей стадии - вторую ракетку мира белоруску Арину Соболенко (7:6 (7:2), 4:6, 6:3). Рыбакина в четвертьфинале соревнований победила россиянку Дарью Касаткину - 5:7, 7:5, 7:6 (10:8).

"Самсонова играла невероятно здорово. Она играла очень остро и агрессивно, что не оставляла никаких шансов соперницам. После турнира в Вашингтоне, где она дошла до полуфинала, она почувствовала уверенность в себе. У Рыбакиной, напротив, были тяжелые матчи, поэтому небольшое преимущество, думаю, будет у Самсоновой", - сказал Чесноков.

Матч между Самсоновой и Рыбакиной пройдет в ночь на воскресенье по московскому времени.

Турнир в Монреале относится к категории WTA 1 000, престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир WTA. Призовой фонд составляет $2,78 млн. Действующей победительницей турнира в Монреале является итальянка Камила Джорджи (2021). В 2022 году на канадском турнире категории WTA 1 000, который прошел в Торонто, победила румынка Симона Халеп.