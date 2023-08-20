Поездка в Страну Басков. Что собой представляет "Реал Сосьедад"

В субботу контракт с испанским клубом подписал полузащитник сборной России Арсен Захарян

ТАСС, 20 августа. Полузащитник сборной России Арсен Захарян перешел из московского футбольного клуба "Динамо" в испанский "Реал Сосьедад". ТАСС рассказывает, что собой представляет испанская команда.

"Реал Сосьедад" играет в Сан-Себастьяне, считается, что клуб был основан в 1909 году, однако футбольная команда появилась в городе несколько ранее благодаря студентам и рабочим, которые полюбили футбол в Великобритании. В 1904 году они создали команду "Сан-Себастьян", а на следующий год клуб уже играл в Кубке Испании. В 1909 году команда из Сан-Себастьяна стала обладателем трофея. На турнире команда выступала как клуб по велоспорту и имела название "Клуб Циклиста де Сан-Себастьян". После победы в кубке страны официально появился клуб под названием "Сосьедад", владельцем которого позже стал король Альфонсо XIII, благодаря чему в названии клуба и появилась приставка "Реал", что означает "королевский".

В 1928 году "Реал Сосьедад" принял участие в первом чемпионате Испании по футболу и занял четвертое место, уступив по дополнительным показателям "Атлетику" из Бильбао. В связи со сменой власти в Испании в начале 1930-х годов клуб был переименован в "Доностию", однако после гражданской войны в 1939 году вернул прежнее название.

В 1940-е годы клуб переживал тяжелые времена, команда из Сан-Себастьяна семь раз покидала высший дивизион чемпионата Испании. Лучшим периодом в истории "Реал Сосьедад" являются 1980-е годы. В сезоне-1979/80 "Реал Сосьедад" занял второе место в чемпионате Испании, а затем дважды подряд выиграл первенство. В сезоне-1982/83 команда из Сан-Себастьяна стала обладателем Суперкубка Испании и дошла до полуфинала Кубка европейских чемпионов (ныне - Лига чемпионов), где по сумме двух встреч уступила германскому "Гамбургу". В это же десятилетие "Реал Сосьедад" выиграл Кубок Испании и один раз дошел до финала турнира, а также стал серебряным призером чемпионата страны.

В сезоне-1987/88 команда боролась за Кубок обладателей кубков. "Реал Сосьедад" в первом раунде обыграл польский "Шлёнск" (2:0 по сумме двух матчей), а во втором раунде уступил обладателю Кубка СССР минскому "Динамо" (по сумме матчей счет был 1:1, но "Динамо" победило по правилу гостевого гола). Испанский клуб играл основным составом, но даже наличие таких игроков, как Хосе Мария Бакеро и Айтор Бегиристайн, впоследствии побеждавшие в еврокубках с "Барселоной", не помогло одолеть советский клуб. "Динамо" в четвертьфинале уступило будущему победителю турнира бельгийскому "Мехелену".

До 2007 года клуб один раз завоевал серебряные медали чемпионата Испании, несколько раз попадал в еврокубки. По итогам сезона-2006/07 "Реал Сосьедад" вылетел из высшего дивизиона и вернулся в него спустя три года. Клуб находился в кризисе, однако с приходом президента Хоакина Апперибайа "Реал Сосьедад" смог рассчитаться с кредитами на 20 лет раньше срока, также был реконструирован стадион "Аноэта".

Кто играет в "Реал Сосьедад"

Последние четыре сезона команда не опускается ниже шестого места в чемпионате Испании, что позволяет ей участвовать в еврокубках. В сезоне-2019/20 "Реал Сосьедад" в третий раз в истории выиграл Кубок Испании. В прошедшем сезоне он занял четвертое место в национальном первенстве и попал в групповой этап Лиги чемпионов. Также коллектив из Сан-Себастьяна дошел до 1/8 финала в Лиге Европы, где уступил итальянской "Роме".

Стадион "Аноэта" © EPA-EFE/ Clive Brunskill

В Сан-Себастьяне делают ставку на воспитанников своей академии. Одним из самых успешных выпускников является чемпион мира 2010 года, двукратный чемпион Европы Хаби Алонсо. До 1989 года "Реал Сосьедад", как и "Атлетик", не брали в состав игроков без баскских корней. Традиция прервалась после перехода ирландца Джона Олдриджа из "Ливерпуля".

С тех пор в разное время за клуб выступали чемпион мира 2018 года француз Антуан Гризманн, бронзовый призер чемпионатов мира и Европы Нихат Кахведжи из Турции. В Сан-Себастьяне также играли россияне Валерий Карпин и Дмитрий Хохлов. Карпин провел в общей сложности пять лет в клубе, в сезоне-2002/03 он стал серебряным призером чемпионата Испании, в списке лучших бомбардировок клуба он занимает 23-е место, забив 37 голов в 194 матчах. "Реал Сосьедад" стал последним клубом в карьере нынешнего главного тренера сборной России.

Главный тренером "Реал Сосьедад" с 2018 года является испанец Иманоль Альгуасиль. В команде по-прежнему играет много футболистов, находящихся в системе клуба с ранних лет. Самым заметным является бронзовый призер чемпионата Европы 2021 года Микель Оярсабаль. Трое футболистов команды вызывались в свои национальные сборные на чемпионат мира 2022 года в Катаре - это Браис Мендель (Испания), Такэфуса Кубо (Япония), Умар Садик (Нигерия).

В летнее трансферное окно, помимо Захаряна, в "Реал Сосьедад" на правах свободного агента перешел малийский защитник Амори Траоре, в аренду у германского "Лейпцига" был взят португальский форвард Андре Силва. Еще пять игроков вернулись в команду из аренд в других клубах. Главными потерями команды стали уход чемпиона мира 2010 года испанца Давида Сильвы в связи с завершением карьеры и переход воспитанника клуба, победителя Лиги чемпионов сезона-2013/14 в составе мадридского "Реала" Асьера Ильярраменди в американский "Даллас".

Чем известен Сан-Себастьян

Сан-Себастьян находится в 473 км от столицы Испании и в 20 км от французской границы. Город омывается Атлантическим океаном и является одним из самых популярных курортов Испании. Здесь можно подняться на гору Монте Игельдо, посмотреть построенный в XII веке замок Ла Мота, посетить Собор доброго пастыря, Музей моря и другие достопримечательности. В сентябре в городе пройдет международный кинофестиваль. Также в Сан-Себастьяне проходят джазовый и театральный фестивали, фестиваль классической музыки, неделя фильмов ужасов и фантастики и другие культурные мероприятия.

Вид на Сан-Себастьян © EPA-EFE/ ARMANDO BABANI

Город известен своей гастрономией. В Сан-Себастьяне находятся три ресторана, получивших три звезды в гиде "Мишлен". Так как город расположен вблизи океана, наибольшее распространение получили рыбные блюда.

Одной из главных достопримечательностей Сан-Себастьяна является стадион "Аноэта". Арена была открыта в 1993 году и вмещала около 32 тыс. зрителей, однако в результате реконструкции вместимость увеличилась до 39 тыс.

"Захарян сможет пробиться в основу"

Место Захаряну в стартовом составе пока не гарантировано. Основными его конкурентами станут Оярсабаль, Кубо, а также 21-летний воспитанник клуба Андер Барренечеа. Игорь Ледяхов, игравший в Испании за "Спортинг" и "Эйбар", в беседе с ТАСС оценил шансы Захаряна закрепиться в основном составе "Реал Сосьедад".

"Для него это будет полезный опыт, - считает Ледяхов. - Он уезжает в один из лучших чемпионатов мира. В состав пробиться вполне реально, все от него зависит. Он обладает хорошими качествами футболиста".

Он оценил способность команды решать самые высокие задачи в испанских и международных турнирах. "Они на протяжении многих лет играют в еврокубках, там очень качественный тренер, - отметил Ледяхов. - Они по праву занимают лидирующие позиции в чемпионате Испании. Я думаю, они будут бороться за самые высокие места".

Бывший футболист московского "Динамо" и "Реал Сосьедад" Хохлов считает, что Захаряну нужно выучить испанский язык для адаптации в новой команде. "Реал Сосьедад" - очень хороший выбор, команда финансово стабильна, показывает хороший футбол, участвует в еврокубках, - сказал Хохлов "Спорт-эксперссу". - Надеюсь, Арсен будет показывать хороший футбол. Отношение к нему будет хорошее, но важно выучить испанский язык как можно быстрее, это поможет в адаптации".