Шлейхер рассказал о победе на Международном фестивале университетского спорта

Двукратный чемпион Европы по прыжкам в воду отметил, что у него остались хорошие впечатления от соревнований

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 августа. /Корр. ТАСС Даниил Сорокин/. Двукратный чемпион Европы по прыжкам в воду Никита Шлейхер показал 60% своих возможностей на соревнованиях по прыжкам в воду с метрового трамплина на Международном фестивале университетского спорта. Об этом он рассказал ТАСС.

21 августа Шлейхер стал первым обладателем золотой медали фестиваля, который проходит в Екатеринбурге.

"От соревнований остались хорошие впечатления, порадовал Александр Черепахин (серебряный призер фестиваля - прим. ТАСС). Думаю, что показал 60% своих возможностей. Есть к чему стремиться. Атмосфера на соревнованиях хорошая", - сказал Шлейхер.

Международный фестиваль университетского спорта продлится до 31 августа. Изначально в период с 7 по 19 августа в Екатеринбурге должна была пройти летняя Универсиада, однако 29 апреля 2022 года Международная федерация университетского спорта приняла решение о ее переносе в связи с событиями на Украине.