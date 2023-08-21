Россиянин победил в прыжках в воду с метрового трамплина

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 августа. /ТАСС/. Прыгун в воду Никита Шлейхер стал первым победителем Международного фестиваля университетского спорта. Соревнования проходят в Екатеринбурге.

Шлейхер, представляющий Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма, набрал 392,50 балла в прыжках в воду с метрового трамплина. Второе место занял Александр Черепахин (390,05), который представляет Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта, тройку лидеров замкнул кубинец Кастаньеда Эскалона (380,70), обучающийся в Университете физической культуры и спортивных наук им. Мануэля Фахардо.

Шлейхеру 25 лет, он является двукратным победителем, четырежды серебряным и трижды бронзовым призером чемпионатов Европы. На его счету также золотая и серебряная медали Европейских игр 2015 года и Всемирной летней универсиады 2017 года.

Международный фестиваль университетского спорта продлится до 31 августа. Изначально в период с 7 по 19 августа в Екатеринбурге должна была пройти летняя Универсиада, однако 29 апреля 2022 года Международная федерация университетского спорта приняла решение о ее переносе в связи с событиями на Украине.