Абаскаль заявил, что недоволен безголевой ничьей "Спартака" в матче против "Ахмата"

Главный тренер красно-белых также отметил прогресс в игре своей команды в обороне

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" Гильермо Абаскаль остался недоволен безголевой ничьей в домашнем матче шестого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) против грозненского "Ахмата". Об этом он рассказал журналистам.

В субботу "Спартак" и "Ахмат" сыграли вничью со счетом 0:0. Красно-белые впервые в текущем сезоне не забили ни одного гола в матче и впервые не пропустили. В предыдущем сезоне "Спартак" дважды сыграл вничью с "Ахматом" в РПЛ (1:1, 0:0).

"Если ты проигрываешь две игры подряд, то это причина, по которой начинаешь торопиться сразу забить, но после 15-й минуты мы потеряли нашу уверенность. Плюс соперник постоянно фолил - 13 фолов у соперника в первом тайме. Мы снова не смогли забить "Ахмату", таким командам надо забивать", - сказал Абаскаль.

"Свои замены считаю хорошими, все вышедшие могли забить, но гол не случился. Селихов в концовке совершил невероятный сейв, и, конечно, мы недовольны этой ничьей. Но шаг вперед, что отыграли на ноль в обороне, а голы, уверен, придут, учитывая нашу работу", - добавил он.

В следующем туре "Спартак" 2 сентября в гостях сыграет с "Краснодаром". "Ахмат" в этот же день на выезде встретится с екатеринбургским "Уралом".