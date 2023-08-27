Капитан сборной Франции раскритиковал федерацию за отказ вызывать баскетболиста "Зенита"

Команда, выигравшая серебряные медали Олимпиады в Токио, не смогла пробиться во второй раунд Кубка мира, потерпев два поражения в двух матчах

ТАСС, 27 августа. Капитан сборной Франции по баскетболу Николя Батюм связал неудачу на Кубке мира с отказом федерации вызывать в команду баскетболистов, выступающих в российских клубах. Комментарий Батюма приводит газета L'Equipe.

В воскресенье сборная Франции со счетом 86:88 уступила команде Латвии в матче второго тура группового этапа Кубка мира и потеряла шансы на выход во второй раунд турнира. В первом матче французы проиграли канадцам (65:95).

"Этот матч характеризует то, что произошло за последние пять или шесть недель. Мы очень хорошая команда, мы доказывали это несколько лет. После того, что произошло этим летом, каждый должен задаться вопросом: тренеры, игроки, федерация. Мы лишаем себя некоторых игроков из-за определенных условий", - сказал Батюм.

"Нам нужны все на Олимпиаде в Париже. Мне плевать на политику, нам нужна лучшая команда", - добавил капитан сборной Франции.

В составе петербургского "Зенита" выступает француз Тома Эртель, который провел 99 матчей за сборную. Он является серебряным призером Олимпиады в Токио, бронзовым призером чемпионата мира (2014), победителем (2013) и бронзовым призером (2022) чемпионатов Европы.