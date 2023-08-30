Футболиста "Аталанты" Алексея Миранчука не вызвали на сентябрьский сбор команды России

Всего в состав сборной России вошли 49 футболистов

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Полузащитника итальянской "Аталанты" Алексея Миранчука не вызвали на сентябрьский сбор российской национальной команды. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

24 августа тренерский штаб сборной России включил Миранчука в расширенный состав команды. Учебно-тренировочный сбор начнется 4 сентября в подмосковном Новогорске и продлится до 12 сентября. О товарищеских играх сборной России будет объявлено позднее.

Всего в состав сборной России вошли 49 футболистов: вратари Станислав Агкацев, Матвей Сафонов (оба - "Краснодар"), Илья Лантратов ("Локомотив"), Илья Помазун ("Урал"), Владислав Тороп (ЦСКА); защитники Виктор Александров ("Пари НН"), Илья Вахания, Андрей Лангович, Виктор Мелехин (все - "Ростов"), Сергей Волков ("Краснодар"), Руслан Литвинов, Даниил Денисов, Георгий Джикия, Даниил Хлусевич (все - "Спартак"), Вячеслав Караваев ("Зенит"), Вячеслав Литвинов, Артем Макарчук (оба - "Сочи"), Евгений Морозов, Егор Погостнов (оба - "Локомотив"), Дмитрий Скопинцев ("Динамо"), Александр Солдатенков ("Крылья Советов"); полузащитники Сергей Бабкин, Владимир Хубулов (оба - "Крылья Советов"), Дмитрий Баринов, Максим Глушенков, Артем Карпукас, Антон Миранчук, Сергей Пиняев (все - "Локомотив"), Дмитрий Васильев ("Зенит"), Ярослав Гладышев, Даниил Фомин (оба - "Динамо"), Данил Глебов ("Ростов"), Александр Головин ("Монако", чемпионат Франции), Никита Ермаков, Максим Мухин, Иван Обляков (все - ЦСКА), Антон Зиньковский ("Спартак"), Степан Оганесян ("Оренбург"), Кирилл Кравцов ("Сочи"), Ярослав Михайлов, Эдгар Севикян (оба - "Пари Нижний Новгород"), Никита Кривцов, Александр Черников (оба - "Краснодар"), Александр Юшин ("Урал"); нападающие Николай Комличенко ("Ростов"), Тамерлан Мусаев ("Балтика"), Александр Соболев ("Спартак"), Константин Тюкавин ("Динамо") и Федор Чалов (ЦСКА).

Головин в последний раз выступал за сборную России 14 ноября 2021 года в гостевом матче отборочного турнира чемпионата мира - 2022 против команды Хорватии (0:1). В 2023 году он был вызван в национальную команду на товарищеские матчи со сборными Ирана и Ирака, но не приехал на сбор из-за травмы. Алексей Миранчук последний матч за сборную России провел 11 ноября 2021 года в отборочном цикле ЧМ-2022 в гостях против команды Кипра (6:0). В 2023 году он также был вызван в сборную, но пропустил матчи с командами Ирана и Ирака из-за травмы.

Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что сборная России 12 сентября на выезде сыграет с командой Катара. 20 августа глава организации Александр Дюков сообщил, что Российский футбольный союз объявит информацию о следующих матчах национальной сборной в течение двух недель.

28 февраля 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций и Международная федерация футбола отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине. С того момента сборная России провела пять товарищеских матчей - против команд Киргизии (2:1), Таджикистана (0:0), Узбекистана (0:0), Ирана (1:1) и Ирака (2:0).