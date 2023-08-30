Карпин оценил результаты "Ростова" в первой части группового этапа Кубка России

После трех матчей ростовчане лидируют в группе B с шестью очками

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 августа. /ТАСС/. Результат первой части группового этапа "пути Российской премьер-лиги (РПЛ)" Фонбет - Кубка России по футболу является нормальным и приемлемым для "Ростова". Такое мнение журналистам высказал главный тренер "Ростова" Валерий Карпин.

30 августа "Ростов" дома победил столичный "Локомотив" со счетом 2:1 в матче третьего тура "пути РПЛ" Кубка России.

"Здесь не надо быть семи пядей во лбу - как и все команды, "Ростов" сосредоточен больше на чемпионате, - сказал Карпин. - В кубке играют те футболисты, которые получают мало минут в чемпионате. Не только у нас, к примеру, вчерашний матч "Спартак" - "Динамо". В "Локомотиве" тоже не все основные играли".

"Результат первой половины группового этапа кубка нормальный. Учитывая, что первый матч на кубок с "Рубином" играл [Давид] Семенчук, который с нами не тренировался, [Артур] Максецов, [Ярослав] Кузьмин. Была закрыта дозаявка, поэтому играли те, кто был не в обойме, из дубля. Поэтому шесть очков - приемлемо", - добавил Карпин.

В турнирной таблице группы B "Ростов" вышел на первое место с 6 очками. Далее идут "Локомотив" (6 очков), "Рубин" (3) и "Урал" (3). В четвертом туре "Ростов" на выезде сыграет с "Рубином", "Локомотив" в гостях встретится "Уралом". Оба матча пройдут 20 сентября.