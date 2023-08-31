Скачки, конкур и джигитовка. Виды спорта с участием лошадей

31 августа отмечается День памяти святых мучеников Флора и Лавра, которые считаются покровителями лошадей

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. День памяти святых мучеников Флора и Лавра, которые считаются покровителями лошадей, отмечается 31 августа. ТАСС рассказывает об основных видах спорта, где участвуют кони вместе с людьми.

Впервые конный спорт вошел в программу летних Олимпийских игр в 1900 году, тогда в ней были конкур, прыжки в высоту, прыжки в длину, почтовая перевозка и поло. На следующих двух Олимпиадах конный спорт отсутствовал в программе соревнований. С 1912 года участники на Играх соревнуются в конкуре, троеборье и выездке - во всех дисциплинах разыгрывается два комплекта наград (индивидуальное и командное первенства). Самым зрелищным видом спорта с лошадьми является конкур. По правилам всадник и лошадь должны преодолеть препятствия определенной сложности в заявленном порядке, за каждый сбитый барьер начисляются штрафные очки, как и за то, если пара не смогла уложиться в определенное время. Побеждает тот, кто набрал меньше штрафных очков.

Соревнования по выездке © Василий Смирнов/ ТАСС

Выездка - это вид спорта, который может понравиться любителям фигурного катания, для обывателя, возможно, не совсем понятно, как считаются очки, но выглядит все представление довольно красиво. Согласно правилам, лошадь и всадник выполняют артистические движения под музыку, судьи оценивают их по десятибалльной шкале. Во время выступления лошадь должна показать три разных аллюра - это шаг, рысь и укороченный галоп (кентер). Арбитры учитывают элегантность, легкость и текучесть движений.

Троеборье вмещает в себя выездку, кросс и конкур. Соревнования проводятся в три дня, всадники выступают на одной лошади. В кроссе участники должны пройти определенную дистанцию с препятствиями. Трасса делится на четыре этапа: дороги и тропинки (два этапа), отрезок с не разрушающимися при задевании лошадью препятствиями и кросс. На каждом этапе спортсмены должны следовать заявленному маршруту и не превышать время, за которое необходимо пройти всю трассу. За превышение времени, падение или неповиновение лошади всаднику начисляют штрафные очки - победителем считается тот, кто набрал меньше баллов. Очки в трех дисциплинах суммируются.

Развлечение для богатых

Поло - это командный вид спорта, является одним из древнейших в мире. Об этой игре узнали в середине первого тысячелетия нашей эры, тогда она называлась човган. Сейчас игра в поло больше представляется как развлечение для очень богатых людей. Эта дисциплина сейчас не входит в программу Олимпийских игр, но по ней проводятся разного рода турниры, в том числе чемпионаты мира. Мировые первенства начали проводить с 1987 года, самой титулованной командой является сборная Аргентины, в активе которой пять золотых медалей.

Действующим чемпионом мира является сборная Испании, она выиграла турнир, прошедший в США в 2022 году. Тогда же впервые прошли соревнования с участием женщин. Соревнования по поло были в программе Олимпийских игр 1900, 1908, 1920, 1924 и 1936 годов. Самыми титулованными командами на Олимпиадах являются сборные Великобритании и Аргентины (по две победы).

Принц Гарри играет в поло © EPA-EFE/ HOW HWEE YOUNG

В соревнованиях на открытом воздухе в каждой команде заявлено четыре игрока, в крытом манеже - три. Первые два номера команды являются нападающими, третий является универсальным игроком, который может помогать как в атаке, так и в защите, четвертый защищает ворота. Матч состоит из 4-6 чакков (периодов) продолжительностью по 7-7,5 минуты, побеждает та команда, которая набрала больше очков за это время, в случае равенства проводится овертайм. В перерывах между периодами всадники должны менять лошадей, запрещается проводить больше двух периодов за игру на одной лошади.

На открытом воздухе игра ведется на поле размером 300х160 ярдов (274х146 метра), в манеже - на поле 300х150 футов (91х45 метра). Спортсмены передвигаются на лошадях, у каждого в руках находится специальная клюшка, сделанная из бамбука. Участники за время игры должны забить как можно больше голов в ворота соперника. Диаметр мяча составляет 8,3 см, расстояние между штангами - 7,3 метра.

Королевский вид спорта

Самым популярным в мире конным видом спорта являются скачки. В соревновании участвуют от двух лошадей, которые управляются жокеями или всадниками, побеждает тот, кто пройдет определенный отрезок грунтовой трассы быстрее соперников. У скачек на сегодняшний день есть много разновидностей, гонки проводятся с ограниченными породами лошадей, с разными дистанциями и поверхностями.

Скачки в Ливерпуле © EPA-EFE/ ADAM VAUGHAN

Скачки имеют большую историю, соревнования проводились еще в Древней Греции и в Древнем Риме. Тогда это были гонки на колесницах, турниры проводились в рамках древнегреческих Олимпийских игр. Вид скачек, которые можно наблюдать сейчас, берет историю из Великобритании, все началось с короля Карла II, который и придал данному виду спорта особую известность - в частности, при нем открылся один из самых известных ипподромов - Ньюмаркет. Позднее в Великобритании был сформирован жокей-клуб для контроля правил скачек.

Еще с начала создания скачки были развлечением для богатых людей, которые ставили на эти соревнования. С приходом известности в Великобритании образовался букмекерский бизнес, обычные люди могли сделать ставку на один из забегов. Сейчас это развлечение не менее популярно во всем мире. На данный момент существует множество разновидностей скачек, но самыми популярными в игровом бизнесе являются гонки на плоской поверхности и забеги с препятствиями.

Джигитовка

В России самым популярным видом спорта с лошадьми является джигитовка. Она развивалась у народов Кавказа, Средней Азии и казаков как подготовка всадника для верховой езды. Джигитовка является военно-прикладным видом конного спорта, во время скачки на лошади спортсмен в седле выполняет гимнастические трюки, а также показывает мастерство владения оружием. По правилам спортсмен должен исполнить несколько спортивных приемов при ограниченном времени, судьями оцениваются все действия, побеждает тот, кто набрал большее количество очков.

С 25 по 26 августа в Центре национальных конных традиций ВДНХ прошел чемпионат мира по джигитовке. В соревнованиях принимали участие всадники из России, Белоруссии, Индонезии, Казахстана, Монголии, Пакистана, Саудовской Аравии, Турции и Франции. Турнир прошел в двух дисциплинах - специальная джигитовка и вольная джигитовка. Специальная джигитовка включает упражнения "владение пикой", "стрельба из пистолета и метание ножа", "владение шашкой" и "стрельба из лука". В вольной джигитовке спортсмен должен выполнить шесть трюков, которые делятся на четыре уровня сложности, при этом они не могут повторяться.

В России создана Международная федерация джигитовки, которая с 2016 года проводит чемпионаты мира.