7 сентября, 19:05
Сборные по футболу

Карпин заявил, что не запомнил имена всех футболистов сборной России

Артем Кузнецов/ ТАСС
Главный тренер сборной России Валерий Карпин (справа)
© Артем Кузнецов/ ТАСС

Тренерский штаб пригласил 49 футболистов на сентябрьский сбор национальной команды

СУЭЦ /Египет/, 7 сентября. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что не запомнил имена всех игроков, приглашенных на сбор команды. Об этом Карпин рассказал журналистам.

В четверг российская команда сыграла вничью с олимпийской сборной Египта (1:1) в товарищеском матче. Карпин и его тренерский штаб пригласили 49 футболистов на сентябрьский сбор национальной команды. Позднее защитник Вячеслав Караваев и нападающий Константин Тюкавин покинули расположение сборной.

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"Запомнил ли я имена всех игроков? Нет. Фамилии - да, поэтому иногда кричал по фамилиям, а не по именам", - сказал Карпин.

"Настроение рабочее, полезно для информации. Я бы не стал ставить вопрос так, что первый тайм не очень, просто второй - лучше. Это нормально, что игра так складывалась - люди только вчера познакомились", - добавил главный тренер сборной России.

Карпин отметил, что футболистам было не очень комфортно на поле из-за жаркой погоды. "Стоять на бровке не очень комфортно, не говорю уже про то, чтобы бегать. Я не ощутил, что во втором тайме жара спала. Было бы лучше, если бы мы сыграли в Москве при 20 градусах, естественно, что мы бы получили еще больше информации. Но мы живем в предлагаемых условиях, не думаю, что в нормальных условиях мы бы играли сейчас здесь с Египтом, мы бы играли отборочные матчи", - заключил Карпин.

Сборная России 11 сентября проведет второй матч с олимпийской командой Египта в Суэце. 12 сентября россияне на выезде сыграют со сборной Катара. 

Теги:
ЕгипетРоссияКарпин, Валерий Георгиевич
© Информационное агентство ТАСС
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