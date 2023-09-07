Карпин: заявка сборной России на вторую игру с египтянами практически не изменится

Российская команда в первом матче с олимпийской сборной Египта сыграла вничью со счетом 1:1

СУЭЦ /Египет/, 7 сентября. /ТАСС/. Состав сборной России на второй матч с олимпийской командой Египта практически не претерпит изменений. Об этом журналистам сообщил главный тренер национальной команды Валерий Карпин.

Первая встреча завершилась со счетом 1:1.

"Думаю, что практически в том же составе [сыграем в следующем матче], - сказал Карпин. - Первые 11 игроков, наверное, будут отличаться от сегодняшнего состава. Есть группа, которая готовится к Катару, а эта уже знакома с реалиями и понимает, куда едет, так что ей будет чуть попроще".

Второй матч между олимпийской командой Египта и сборной России пройдет 11 сентября в Суэце. 12 сентября сборная России проведет выездной матч против команды Катара. Тренерский штаб российской национальной команды отобрал для участия в играх с египтянами игроков не старше 23 лет - именно такое возрастное ограничение накладывается на сборные, выступающие на Олимпиадах.