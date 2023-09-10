Сборная Германии впервые стала победителем Кубка мира по баскетболу

В финале немцы победили команду Сербии

ТАСС, 10 сентября. Сборная Германии со счетом 83:77 обыграла команду Сербии в финальном матче Кубка мира по баскетболу. Встреча прошла в Маниле.

Самым результативным игроком финала стал баскетболист сборной Германии и "Лос-Анджелес Лейкерс" Деннис Шрёдер, набравший 28 очков. В составе сербской команды больше всех очков набрал Алекса Аврамович из "Партизана" - 21. Сборная Германии на Кубке мира выиграла все восемь матчей, не потерпев ни одного поражения.

В матче за третье место сборная Канады со счетом 127:118 в овертайме обыграла команду США. Канадцы впервые завоевали медали Кубка мира по баскетболу.

Кубок мира по баскетболу ранее назывался чемпионатом мира. Самыми титулованными являются сборные США и Югославии, они выиграли турнир по пять раз. Немцы завоевали золотые медали впервые. В финале турнира 2019 года сборная Испании обыграла команду Аргентины (95:75).

Ранее лучшим достижением немецких баскетболистов на турнире было третье место в 2002 году. В составе команды Германии на Кубке мира - 2023 выступали четыре представителя Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) - Шрёдер, Даниэль Тайс ("Индиана"), Франц Вагнер и Мориц Вагнер (оба - "Орландо").

1 марта 2022 года Международная федерация баскетбола временно отстранила сборные России и Белоруссии от участия в соревнованиях под эгидой организации из-за ситуации на Украине. Команды были исключены из числа участников квалификационного турнира к Кубку мира. Сборная России дважды становилась серебряным призером соревнований (1994, 1998).

Шрёдер - самый ценный игрок

Самым ценным игроком Кубка мира признали Шрёдера. В символическую пятерку по итогам турнира также вошли канадец Шей Гилджес-Александер ("Оклахома", НБА), серб Богдан Богданович ("Атланта", НБА), американец Энтони Эдвардс ("Миннесота", НБА) и словенец Лука Дончич ("Даллас", НБА).

Шрёдеру 29 лет, он был выбран на драфте НБА 2013 года под общим 17-м номером клубом "Атланта". За "Атланту" баскетболист выступал до 2018 года. В НБА он также играл за "Оклахому", "Бостон" и "Хьюстон".

Четверка лучших команд Кубка мира квалифицировалась на олимпийский турнир 2024 года. Также на Олимпиаду отобрались сборные Австралии, которая заняла 10-е место и стала лучшей командой Океании, Южного Судана (17-е место, лучшая команда Африки) и Японии (19-е место, лучшая команда Азии).