Защитник СКА Педан получил травму в матче КХЛ со "Спартаком" и выбыл на долгий срок

Петербургская команда проиграла красно-белым со счетом 0:3

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Защитник петербургского СКА Андрей Педан выбыл на долгий срок после матча регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с московским "Спартаком". Об этом журналистам рассказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

СКА уступил "Спартаку" со счетом 0:3 в своем первом домашнем матче в сезоне. В начале первого периода Педан пытался применить силовой прием против автора одного из голов Ивана Морозова, ударился о борт и покинул лед в сопровождении врачей, больше не приняв участия в игре.

"У Педана тяжелая травма, выпал надолго. Это хоккей, жесткая игра. Рассчитываем, что команда сыграет за Педана, Захара Бардакова, который ловил лицом шайбу в меньшинстве. У нас строится команда, - сказал Ротенберг. - Начало игры было тяжелое, и сам календарь тяжелый, но это надо нам пройти. Мы вернули многих ребят в состав, пошли на осознанный риск. У нас ряд новых хоккеистов, которые ищут свою игру. Это Арсений Грицюк, Бардаков, Арсений Коромыслов, который вошел в игру после травмы Педана. У нас на травме много защитников, на предсезонке выпал Егор Земченок с переломом, болел [Степан] Фальковский. Александр Гальченюк давно не играл, это вносит свои коррективы".

"Будем добавлять, мы сейчас не в самых лучших кондициях. Сейчас наложилась усталость, в прошлом сезоне мы начинали дома. У нас тяжелые ноги, но это не оправдание", - добавил Ротенберг.

В прошлом матче "Спартак" дома уступил владивостокскому "Адмиралу" со счетом 2:6. "Мы поговорили после последнего поражения, обсудили и два дня поработали в этом направлении, - сказал главный тренер "Спартака" Алексей Жамнов. - Порадовало, что ребята отыграли все 60 минут. Говорили ребятам, что не надо ни в коем случае отходить в оборону, и в третьем периоде ожидали такой натиск, были к этому готовы".

В следующем матче красно-белые 14 сентября в гостях сыграют с подмосковным "Витязем". СКА 15 сентября примет московское "Динамо".