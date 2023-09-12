СКА проиграл "Спартаку" и потерпел третье поражение подряд в регулярном чемпионате КХЛ

Красно-белые одержали третью победу подряд

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Московский "Спартак" со счетом 3:0 обыграл петербургский СКА в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Андрей Локтионов (31-я минута), Иван Морозов (37) и Ансель Галимов (60).

Впервые в текущем сезоне "Спартак" не пропустил за матч ни одной шайбы, а СКА не сумел поразить ворота соперника. Вратарь красно-белых Патрик Рибар отразил 29 бросков.

"Спартак" одержал третью победу в текущем регулярном чемпионате и набрал 6 очков после 5 матчей. СКА потерпел третье поражение подряд, в активе команды из Санкт-Петербурга 4 очка после 5 встреч. "Спартак" занимает 3-е место в турнирной таблице Западной конференции, СКА располагается на 9-й строчке.

В следующем матче "Спартак" 14 сентября в гостях сыграет с подмосковным "Витязем". СКА 15 сентября примет московское "Динамо".

В других матчах игрового дня тольяттинская "Лада" обыграла челябинский "Трактор" (3:1), казанский "Ак Барс" оказался сильнее минского "Динамо" (2:1 в овертайме), ярославский "Локомотив" переиграл пекинский "Куньлунь Ред Стар" (2:1). Нижегородское "Торпедо" со счетом 3:1 обыграло владивостокский "Адмирал" и одержало четвертую победу подряд на старте сезона. Нижегородцы остались единственной командой, не потерпевшей в текущем сезоне ни одного поражения.

Регулярный чемпионат КХЛ-2022/23. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1 Торпедо 4 4 0 0 0 0 0 18-10 8 2 Куньлунь РС 6 3 1 0 0 0 2 16-15 8 3 Спартак 5 3 0 0 0 0 2 19-17 6 4 Динамо М 5 2 1 0 0 0 2 15-11 6 5 Локомотив 5 2 1 0 0 0 2 10-15 6 6 ЦСКА 5 2 0 0 0 1 2 15-14 5 7 Динамо Мн 5 1 1 0 0 1 2 20-16 5 8 Северсталь 3 2 0 0 0 0 1 15-12 4 9 СКА 5 2 0 0 0 0 3 10-11 4 10 Сочи 5 2 0 0 0 0 3 11-14 4 11 Витязь 5 0 0 1 0 0 4 9-19 2