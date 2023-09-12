12 сентября, 18:48,
обновлено 12 сентября, 19:04
КХЛ

СКА проиграл "Спартаку" и потерпел третье поражение подряд в регулярном чемпионате КХЛ

Александр Щербак/ ТАСС
Главный тренер СКА Роман Ротенберг
© Александр Щербак/ ТАСС

Красно-белые одержали третью победу подряд

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Московский "Спартак" со счетом 3:0 обыграл петербургский СКА в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Андрей Локтионов (31-я минута), Иван Морозов (37) и Ансель Галимов (60).

Впервые в текущем сезоне "Спартак" не пропустил за матч ни одной шайбы, а СКА не сумел поразить ворота соперника. Вратарь красно-белых Патрик Рибар отразил 29 бросков.

"Спартак" одержал третью победу в текущем регулярном чемпионате и набрал 6 очков после 5 матчей. СКА потерпел третье поражение подряд, в активе команды из Санкт-Петербурга 4 очка после 5 встреч. "Спартак" занимает 3-е место в турнирной таблице Западной конференции, СКА располагается на 9-й строчке.

В следующем матче "Спартак" 14 сентября в гостях сыграет с подмосковным "Витязем". СКА 15 сентября примет московское "Динамо".

В других матчах игрового дня тольяттинская "Лада" обыграла челябинский "Трактор" (3:1), казанский "Ак Барс" оказался сильнее минского "Динамо" (2:1 в овертайме), ярославский "Локомотив" переиграл пекинский "Куньлунь Ред Стар" (2:1). Нижегородское "Торпедо" со счетом 3:1 обыграло владивостокский "Адмирал" и одержало четвертую победу подряд на старте сезона. Нижегородцы остались единственной командой, не потерпевшей в текущем сезоне ни одного поражения. 

Регулярный чемпионат КХЛ-2022/23. Западная конференция

1

Торпедо

4

4

0

0

0

0

0

18-10

8

2

Куньлунь РС

6

3

1

0

0

0

2

16-15

8

3

Спартак

5

3

0

0

0

0

2

19-17

6

4

Динамо М

5

2

1

0

0

0

2

15-11

6

5

Локомотив

5

2

1

0

0

0

2

10-15

6

6

ЦСКА

5

2

0

0

0

1

2

15-14

5

7

Динамо Мн

5

1

1

0

0

1

2

20-16

5

8

Северсталь

3

2

0

0

0

0

1

15-12

4

9

СКА

5

2

0

0

0

0

3

10-11

4

10

Сочи

5

2

0

0

0

0

3

11-14

4

11

Витязь

5

0

0

1

0

0

4

9-19

2

Регулярный чемпионат КХЛ-2022/23. Восточная конференция

1

Металлург

5

4

0

0

0

1

0

17-12

9

2

Ак Барс

5

3

1

0

0

0

1

18-10

8

3

Автомобилист

5

2

1

0

0

1

1

13-8

7

4

Авангард

4

2

1

0

0

0

1

10-9

6

5

Трактор

5

2

0

0

0

1

2

11-11

5

6

Салават Юлаев

4

2

0

0

0

0

2

10-8

4

7

Лада

5

2

0

0

0

0

3

11-12

4

8

Амур

5

2

0

0

0

0

3

14-16

4

9

Сибирь

4

0

1

1

0

0

2

8-12

4

10

Адмирал

4

1

0

0

1

0

2

9-11

3

11

Нефтехимик

4

1

0

0

0

1

2

9-15

3

12

Барыс

5

0

0

0

1

2

2

10-17

3

  

Теги:
КХЛ
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация