СКА проиграл "Спартаку" и потерпел третье поражение подряд в регулярном чемпионате КХЛ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Московский "Спартак" со счетом 3:0 обыграл петербургский СКА в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Санкт-Петербурге.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Андрей Локтионов (31-я минута), Иван Морозов (37) и Ансель Галимов (60).
Впервые в текущем сезоне "Спартак" не пропустил за матч ни одной шайбы, а СКА не сумел поразить ворота соперника. Вратарь красно-белых Патрик Рибар отразил 29 бросков.
"Спартак" одержал третью победу в текущем регулярном чемпионате и набрал 6 очков после 5 матчей. СКА потерпел третье поражение подряд, в активе команды из Санкт-Петербурга 4 очка после 5 встреч. "Спартак" занимает 3-е место в турнирной таблице Западной конференции, СКА располагается на 9-й строчке.
В следующем матче "Спартак" 14 сентября в гостях сыграет с подмосковным "Витязем". СКА 15 сентября примет московское "Динамо".
В других матчах игрового дня тольяттинская "Лада" обыграла челябинский "Трактор" (3:1), казанский "Ак Барс" оказался сильнее минского "Динамо" (2:1 в овертайме), ярославский "Локомотив" переиграл пекинский "Куньлунь Ред Стар" (2:1). Нижегородское "Торпедо" со счетом 3:1 обыграло владивостокский "Адмирал" и одержало четвертую победу подряд на старте сезона. Нижегородцы остались единственной командой, не потерпевшей в текущем сезоне ни одного поражения.
1
Торпедо
4
4
0
0
0
0
0
18-10
8
2
Куньлунь РС
6
3
1
0
0
0
2
16-15
8
3
Спартак
5
3
0
0
0
0
2
19-17
6
4
Динамо М
5
2
1
0
0
0
2
15-11
6
5
Локомотив
5
2
1
0
0
0
2
10-15
6
6
ЦСКА
5
2
0
0
0
1
2
15-14
5
7
Динамо Мн
5
1
1
0
0
1
2
20-16
5
8
Северсталь
3
2
0
0
0
0
1
15-12
4
9
СКА
5
2
0
0
0
0
3
10-11
4
10
Сочи
5
2
0
0
0
0
3
11-14
4
11
Витязь
5
0
0
1
0
0
4
9-19
2
1
Металлург
5
4
0
0
0
1
0
17-12
9
2
Ак Барс
5
3
1
0
0
0
1
18-10
8
3
Автомобилист
5
2
1
0
0
1
1
13-8
7
4
Авангард
4
2
1
0
0
0
1
10-9
6
5
Трактор
5
2
0
0
0
1
2
11-11
5
6
Салават Юлаев
4
2
0
0
0
0
2
10-8
4
7
Лада
5
2
0
0
0
0
3
11-12
4
8
Амур
5
2
0
0
0
0
3
14-16
4
9
Сибирь
4
0
1
1
0
0
2
8-12
4
10
Адмирал
4
1
0
0
1
0
2
9-11
3
11
Нефтехимик
4
1
0
0
0
1
2
9-15
3
12
Барыс
5
0
0
0
1
2
2
10-17
3